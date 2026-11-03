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Humanidades para un mundo dominado por la IA

“Las humanidades ayudarán a formar una generación de líderes que no solo serán irremplazables por la IA, sino que también serán capaces de mirar a otro ser humano a los ojos y decirle: ‘Me importas’”.

    Marcos Agurto
    Por

    Profesor del Departamento de Economía de la Universidad de Piura

    icono te lo cuento
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    Resumen

    Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

    Ilustración: Giovanni Tazza
    Ilustración: Giovanni Tazza

    En el 2006 tuve el privilegio de llevar el curso de doctorado en Economía del Desarrollo con el doctor Ashok Kotwal, fallecido profesor emérito de la Universidad de British Columbia. En una de nuestras sesiones sobre progreso tecnológico, discutimos la posibilidad de un mundo en el que toda tarea humana pudiera llegar a ser realizada por robots. El doctor Kotwal estaba convencido de que jamás seríamos completamente reemplazados por máquinas. “Al final —decía—, un ser humano siempre necesitará a otro ser humano que lo mire a los ojos y le diga: estoy aquí para ti, me importas”.

    Conforme a los criterios de

    El Proyecto Confianza
    Tipo de trabajo:

    OpiniónBasada en la interpretación y juicio de hechos y datos hechos por el autor.

    Merlín IA

    1. Soy Merlín, el agente de IA de El Comercio. Puedes preguntarme sobre el contenido del diario: noticias, columnas de opinión, economía, elecciones, deporte y más.
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