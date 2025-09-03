Iluminar las ciudades con enfoque en el bienestar del entorno

Mucho se habla en estos días de la contaminación lumínica que preocupa, y con mucha razón, ya que la exposición a luces excesivas en horarios nocturnos altera los ciclos de sueño, está asociada al estrés y la fatiga, y distrae a los conductores, lo cual puede provocar accidentes. Grandes ciudades como Tokio, Las Vegas, Nueva York y otras son malos ejemplos de cómo se puede llegar a afectar el cielo nocturno y la vida de las personas que las habitan.

Frente a este problema, ha surgido una tendencia en arquitectura y urbanismo: la arquitectura circadiana urbana. Inicialmente aplicada en el diseño de interiores y viviendas para mejorar el bienestar y los ritmos de sueño y vigilia de los habitantes, esta estrategia se ha trasladado a la escala urbana, regulando intensidad, color y dirección de la luz según horarios y zonas.

En Londres, por ejemplo, fue exitosa su implementación en el proyecto Illuminated River, que intervino los puentes del Támesis, demostrando que se puede iluminar espacios urbanos de manera artística y funcional, minimizando la dispersión de luz. De manera similar, en Melbourne, Australia, se han implementado medidas para apagar paneles digitales durante la noche en distintas zonas de la ciudad, reduciendo la contaminación lumínica y promoviendo entornos más saludables para los ciudadanos.

Además de los beneficios para la salud y el bienestar, la implementación de sistemas de iluminación eficientes también conlleva ventajas económicas. Por ejemplo, en el rubro inmobiliario se ha demostrado que la implementación de sistemas LED con control inteligente y tecnología circadiana, si bien tiene una inversión inicial superior al promedio, esta se ve compensada por el ahorro de consumo de energía que representa una disminución de entre 50% y 90% frente al consumo de luz de sistemas tradicionales como incandescentes o fluorescentes.

Estas experiencias muestran que es posible equilibrar seguridad, estética urbana, ecoeficiencia y, al mismo tiempo, economizar en el consumo de energía eléctrica. Adoptar estos enfoques en nuestra ciudad podría representar un cambio significativo en cómo percibimos y vivimos la noche, y cómo nuestras calles pueden iluminarse sin comprometer la salud de sus habitantes ni la del ecosistema.