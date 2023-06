Si la pandemia nos susurraba sobre la calidad del aire, los incendios forestales nos están gritando al respecto. Está claro que deberíamos estar al borde de un nuevo movimiento de salud pública para mejorar el aire que respiramos.

La contaminación del aire es perjudicial para nosotros y lo sabemos desde hace mucho tiempo. Actualmente, la Organización Mundial de la Salud (OMS) estima que la contaminación del aire interior y exterior es responsable de aproximadamente 6,7 millones de muertes prematuras por año.

¿Por qué no estamos haciendo más por la calidad del aire que respiramos?

Si bien el agua y los alimentos están cuidadosamente regulados, existen lagunas en la forma en que garantizamos la seguridad de nuestro aire. Los estándares nacionales de calidad del aire se aplican al aire exterior y están diseñados para proteger la salud, pero no existen tales estándares para la calidad del aire interior para el público, a pesar de que pasamos, en promedio, alrededor del 90% de nuestro tiempo en interiores. Además, estos estándares no ayudan mucho cuando columnas imparables de humo proveniente de incendios forestales se desplazan a través de nuestras ciudades y pueblos.

Aquellos que están prestando atención y tienen los recursos pueden tomar medidas para mejorar la calidad del aire y proteger su salud. Las partículas en el humo de los incendios forestales son aproximadamente del mismo tamaño que las partículas respiratorias que transportan el coronavirus, por lo que algunas de las mismas herramientas que usamos durante la pandemia también funcionan para el humo de los incendios forestales. En interiores, la unidad portátil de filtración de aire que algunas personas usaban para eliminar los virus del aire también eliminará las partículas de humo. Si debe salir al aire libre, use una máscara de alta calidad y bien ajustada, como una N95 o una KN95, que están diseñadas para filtrar al menos el 95% de las partículas de todo tipo. Es posible que aún huela humo cuando use la máscara porque las moléculas de gas pueden pasar a través de ella, mientras que las partículas mucho más grandes y peligrosas serán bloqueadas.

La calidad del aire es un problema lo suficientemente grande como para dejarlo en manos de acciones individuales. La contaminación del aire, incluido el humo de los incendios forestales, causa síntomas como tos, ardor en los ojos, dolores de cabeza y dificultad para respirar a corto plazo. La exposición a largo plazo a la contaminación del aire se asocia con un mayor riesgo de enfermedad cardiovascular, cáncer, empeoramiento de los síntomas del asma y otras enfermedades crónicas. Además, la mala calidad del aire está relacionada con un aumento de las ausencias en la escuela y el trabajo y un peor rendimiento académico y función cognitiva. Hay mucho que ganar al proporcionar a todos aire limpio.

La gente comenzó a prestar más atención a la calidad del aire interior durante la pandemia porque aprendimos que el riesgo de transmisión era mayor en edificios mal ventilados. Los medios de comunicación recomendaron la ventilación de ambientes para eliminar el coronavirus del aire. Las mejoras en la ventilación y la filtración deberían ocurrir en las escuelas y otros edificios, y el gobierno federal de Estados Unidos proporcionó miles de millones de dólares que podrían haberse utilizado para hacerlo. Sin embargo, gran parte de estos sigue sin gastarse o tardó en ser utilizado, posiblemente debido a una combinación de falta de apreciación de los beneficios que podría aportar y falta de orientación sobre cómo obtener y gastar esos fondos.

A medida que pasamos de una pandemia causada por un virus en el aire a cielos oscurecidos por incendios forestales, no podemos volver a la ignorancia y la complacencia sobre nuestro aire. A través de una combinación de una mayor conciencia pública, una implementación más generalizada de la filtración y otras tecnologías de limpieza del aire y la orientación del gobierno, podemos pasar a una nueva era de aire más limpio.

Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) dieron un primer paso cuando publicaron una nueva recomendación para que los edificios apunten a al menos cinco cambios de aire por hora para reducir el riesgo de transmisión del coronavirus. Necesitamos ampliar recomendaciones como estas para abordar la salud humana de manera más amplia, no solo para las infecciones respiratorias. Esto es especialmente importante en las escuelas, donde los niños pasan largas horas en aulas que a menudo tienen ventilación insuficiente.

La mejora de la calidad del aire interior no solo reducirá las enfermedades, sino que también mejorará otros aspectos de nuestras vidas. Si la contaminación del aire no resta valor a nuestra salud, podremos correr más rápido, rendir al máximo en un examen o estar lo suficientemente bien como para disfrutar de unos días adicionales con nuestros seres queridos. Como dice el refrán, no aceptaríamos un vaso lleno de agua sucia, y ya no deberíamos aceptar una bocanada de aire sucio.





–Glosado, editado y traducido–

© The New York Times