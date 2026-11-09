“Incentivos tributarios y operativos: La clave para un transporte sostenible en Lima”, por Ellioth Tarazona

Durante los últimos años, los rankings mundiales indican que nuestro país, y especialmente nuestra ciudad de Lima, es una de las más contaminadas de Latinoamérica. Esto ha motivado a nuestro gremio a realizar propuestas para reducir la contaminación ambiental en nuestro país. En ese sentido, en el año 2021 propusimos la implementación del Plan Nacional de Electromovilidad, un documento que presenta tres ejes para desarrollar la movilidad eléctrica en nuestro país.

En el primer eje se propone a establecer condiciones habilitantes, es decir, trabajar en un marco regulatorio adecuado. Para ello, es necesario aprobar un Plan Nacional de Electromovilidad donde se establezcan las políticas necesarias para lograr la masificación de los vehículos eléctricos e híbridos en el país. Asimismo, se propone la creación de una comisión técnica, un observatorio y un fondo nacional de promoción de la electromovilidad. También se propone actualizar los reglamentos nacionales de vehículos, placas de rodaje, inspecciones técnicas vehiculares y chatarreo, así como reglamentar la disposición final de las baterías de los vehículos eléctricos.

En el segundo eje se propone establecer incentivos operativos. Para ello, se deben promover sistemas de transporte público masivo de personas y la distribución urbana de mercancías con buses y camiones eléctricos. Además, se deben implementar sistemas de carga pública, como las electrolineras, puntos de carga en nuevas edificaciones, estacionamientos con cargadores en la vía pública y en centros comerciales. También se propone establecer una tarifa eléctrica diferenciada desde la medianoche a las seis de la mañana, conocida como tarifa supervalle, y tarifas especiales para el SOAT, seguro vehicular, peajes e inspecciones técnicas vehiculares.

En el tercer eje, se debe establecer incentivos tributarios para promover la electromovilidad en nuestro país. Para ello, nuestro gremio propone una reducción del IGV a 0% durante los próximos 10 años para vehículos eléctricos, sus cargadores y baterías. Para los vehículos híbridos enchufables, una reducción del IGV a 0% durante los primeros cinco años y a 9% durante los siguientes cinco años y, para los vehículos híbridos no enchufables, proponemos una reducción del IGV al 9% durante los próximos cinco años.

Finalmente, se debe promover la industria vinculada a la electromovilidad (fabricación de vehículos eléctricos menores, ensamblaje de buses eléctricos, fabricación de bienes intermedios para baterías de potencia, etc.), para ello se deben impulsar programas para cofinanciar proyectos de innovación empresarial, desarrollo productivo y emprendimiento vinculados a la electromovilidad. La innovación y desarrollo (I+D) es clave para el desarrollo de la movilidad eléctrica en el país.