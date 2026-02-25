El Comercio
India, Estados Unidos y la Unión Europea: ¿Deberían preocuparnos sus acuerdos comerciales?

“¿Por qué no hemos firmado hasta ahora un TLC con India? Debe ser una iniciativa pronta si queremos ser competitivos”.

    Willard Manrique
    Especialista en Dirección Comercial del PAD - Escuela de Dirección y CEO del Grupo Crosland.

    "Estos acuerdos afectan precios relativos, rutas logísticas, acceso a mercados y decisiones de inversión". Ilustración: Víctor Aguilar Rua
    "Estos acuerdos afectan precios relativos, rutas logísticas, acceso a mercados y decisiones de inversión". Ilustración: Víctor Aguilar Rua

    Lo que India ha hecho, en materia de firma de acuerdos comerciales, debería llamarnos un poco más la atención. Es uno de los movimientos más relevantes del comercio internacional en la última década. Estos procesos establecen nuevas condiciones de acceso a mercados, redefinen cadenas de suministro y alteran los incentivos de inversión global.

