No sé si es porque finalmente obtuve mi primera inyección contra el COVID-19, tal vez la esperanza sea un efecto secundario de la vacuna AstraZeneca, pero por primera vez en esta larga pandemia siento que el presidente Jair Bolsonaro puede no tener éxito en destruirnos a todos.

Sí, se está esforzando mucho: hemos registrado más de 560.000 muertes hasta ahora, la segunda cifra más alta del mundo después de Estados Unidos, y la variante Delta está en camino. Desde el principio, el presidente saboteó los intentos de frenar la transmisión del virus, patrocinó tratamientos ineficaces, ayudó a difundir noticias falsas y permitió, por su negligencia, que se propagara otra variante del virus.

Pero ni siquiera Bolsonaro pudo romper el amor inquebrantable de los brasileños por las vacunas. A pesar de todo, muertes, desastres económicos, sufrimientos incalculables, no hemos sucumbido a la desesperación. En cambio, seguimos siendo uno de los entusiastas más apasionados del mundo por la inoculación.

No siempre ha sido así. En diciembre pasado, casi uno de cada cuatro brasileños planeaba negarse a vacunarse. En ese entonces, el presidente decía que “no iba a vacunarse, punto” y que los ciudadanos tendrían que firmar una exención de responsabilidad para recibir sus vacunas. Bolsonaro también exageró los efectos secundarios de las vacunas, sugiriendo que la vacuna de Pfizer podría convertir a las personas en cocodrilos. Pero tan pronto como comenzó nuestra campaña nacional de vacunación, a fines de enero, la vacilación comenzó a disiparse. Cuantas más personas recibieron la vacuna, más querían otros también vacunarse.

Ocurrió casi de forma natural, como si la gente simplemente hubiera vuelto a sus sentidos. Primero, estaba la sensación viral de “Vacina Butantan”, un remix hipnótico de un músico funk llamado MC Fioti que celebra la inoculación. Filmado dentro de uno de los mejores institutos de investigación biomédica de Brasil, con personal de baile, pronto acumuló 13 millones de visitas en YouTube. Cuando Río de Janeiro comenzó, el 1 de febrero, a vacunar a las personas de 99 años o más, hubo un deleite generalizado: la vacuna estaba en camino. Pronto llegaron las largas filas de autos, que se extendían hasta donde alcanzaba la vista, mientras la gente esperaba ansiosamente su turno. Los esfuerzos de Bolsonaro para disuadir la vacunación estaban fracasando. Luego, en marzo, las cosas empeoraron para él. Un juez de la Corte Suprema desestimó varios casos de corrupción contra el expresidente Luiz Inácio Lula da Silva, el mayor rival de Bolsonaro, restableciendo sus derechos políticos y despejando el camino para una carrera presidencial el próximo año. En su primer discurso posterior, Silva condenó el mal manejo de la pandemia por parte del gobierno e instó a la gente a vacunarse.

Horas después, como por arte de magia, Bolsonaro apareció en público con una máscara y dijo que siempre había apoyado la vacunación. A finales de mes, el número de brasileños que se negaron a vacunarse se había desplomado al 9%. Para julio, eso había caído al 5%, lo que coloca al país entre las naciones más felices con las vacunas del mundo.

También puede ver el entusiasmo por la vacunación en las tasas de aceptación. La población anciana en Brasil, uno de los primeros grupos seleccionados para la vacunación, ha sido increíblemente bien inoculada: el 87,5% de los mayores de 65 años han sido completamente vacunados, una proporción mayor que en los Estados Unidos, donde las vacunas están mucho más disponibles.

De hecho, el otro día me di cuenta de que no conozco personalmente a nadie que no vaya a vacunarse, ni siquiera entre los que votaron por Bolsonaro y aún lo defienden, y los que inicialmente se mostraron indecisos. No es solo en mi círculo social: el hijo mayor de Bolsonaro, a quien definitivamente no conozco, recibió recientemente la primera dosis de la vacuna. Hace unos meses, el jefe del gabinete del presidente fue captado por una cámara admitiendo que “en secreto” se inoculó. En otro ejemplo emblemático del anhelo de los brasileños por la vacunación, un fugitivo de la justicia, en lugar de dirigirse a las colinas, se metió en una línea de vacunación, pero fue arrestado antes de lograrlo. (¡Lo siento por él!)

Esto no significa que el resto de nuestra trayectoria en esta pandemia sea menos trágica: seguimos registrando cerca de mil muertes por COVID-19 al día. El país todavía lucha por adherirse a algunas de las medidas más básicas para frenar la transmisión del virus, como el distanciamiento social y el uso adecuado de máscaras, y falla rotundamente con algunas otras, como las pruebas masivas y el rastreo de contactos. Sin embargo, sobre todo, simplemente no tenemos suficientes vacunas para igualar nuestro entusiasmo por un pinchazo.

No olvidemos nunca el hecho de que el Ministerio de Salud de Brasil ignoró 101 correos electrónicos de Pfizer que ofrecían vacunas, según la investigación parlamentaria sobre el manejo de la pandemia por parte del gobierno. El ministerio también rechazó 42.5 millones de dosis de Covax, la iniciativa de intercambio de vacunas de la Organización Mundial de la Salud, mientras que el gobierno trató de seguir adelante con tratos de vacunas oscuros y potencialmente corruptos.

Como resultado, si bien nuestro sistema de atención médica podría haber estado vacunando fácilmente a más de dos millones de personas todos los días, algunas ciudades se siguen quedando sin dosis. El lanzamiento sigue siendo dolorosamente lento; seis meses después, solo el 21% de la población está completamente inmunizada. Nuestros vecinos Chile y Uruguay están mucho mejor, con un 65%.

Pero la esperanza es inequívoca. Después de todo, parece que ni siquiera uno de los peores líderes del mundo, con sus planes locos, su incompetencia y sus noticias falsas, fue capaz de sacudir la confianza de los brasileños en las vacunas y en nuestro sistema público de salud.

Incluso podríamos sobrevivir para verlo perder su trabajo.