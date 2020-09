Ya es momento de pensar en los jóvenes. Han pasado más de 180 días desde que se anunció la primera cuarentena nacional en la historia del Perú. Hasta ahora no ha ocupado espacio en el análisis el impacto de la crisis en la juventud, a pesar de la insistencia en señalar los problemas que nos esperan. Por obvias razones, la preponderancia de los temas sanitarios, económicos y logísticos desplazaron a los otros. Da la impresión, sin embargo, de que se asume que se llega al futuro como quien llega a la siguiente estación de tren: por inercia, sobre rieles. En realidad, nos falta el diseño y la ruta. A ratos parece que tampoco hay rieles. Nos debemos claridad sobre nuestro punto de partida para evitar la frustración, la amargura y la ira que generan expectativas imposibles de cumplir. No debe perderse de vista que los tres son elementos inflamables.

Pienso en las muchachas y muchachos que encontró la pandemia mientras terminaban su etapa escolar, empezaban sus estudios universitarios o buscaban un trabajo eventual. ¿Cómo viven ellos la crisis y la incertidumbre actuales? ¿Cómo ven el porvenir, cuando el confinamiento y la distancia entre las personas se convierten en medidas necesarias para sobrevivir? ¿Podemos acaso suponer que todos esos jóvenes tienen la misma experiencia y saldrán con iguales expectativas a construir su futuro? Son temas esenciales para pensar en el país que queremos.

Después de los años de terrorismo evitamos responder preguntas similares y todavía padecemos los efectos de la violencia. Metimos los problemas bajo la alfombra. Si el terrorismo evidenció y produjo fracturas estructurales, la crisis actual puede ocasionar nuevas o ahondar las existentes. Son hechos ciertamente distintos, pero ambos tienen efectos de largo plazo y nos enrostran las desigualdades que arrastramos desde siglos atrás.

Pongo un ejemplo: las brechas existentes en el sistema escolar; sumemos ahora los inevitables problemas para cumplir con los planes de estudio; agreguemos las desigualdades pedagógicas y materiales; añadamos la distancia académica que separa el final del colegio y el ingreso a las universidades. En ese marco, la crisis golpea sin clemencia. Afecta la formación, la salud mental y las posibilidades de integración de varios cientos de miles de jóvenes. ¿Cómo se ve el porvenir desde ese lugar? ¿Hay motivo para la esperanza? Basta enunciar las preguntas para advertir el tamaño y la complejidad del desafío. La tarea es bastante más, mucho más, que ganar un sitio en la cola para recibir una vacuna.

Aunque todo parece moverse, algunas constantes son evidentes. Una de ellas es el lugar de la investigación y de la ciencia en el desarrollo del país. Es una urgencia entre nosotros. Para que la ciencia y la investigación avancen no basta más dinero. Necesitamos formar investigadores, despertar el interés en los jóvenes, alentar su vocación y brindarles las condiciones para que puedan crecer científicamente con libertad. Urge, por ello, contar con buenos profesores y defender la calidad de nuestras universidades. La universidad es el lugar natural en el que debe florecer la investigación. Pero nada florece si no hay siembra. La crisis ha demostrado que la investigación es una necesidad social. No podemos continuar ignorándolo ni correr el riesgo de tirar al traste los actuales esfuerzos. Lo que toca es fomentar la investigación en ciencia, sí, pero también en humanidades.

Abrirnos con esperanza al futuro requiere que pensemos en la juventud, en la experiencia de ser joven en el Perú de hoy. No se trata de importar moldes ni recetas. Se trata de formar personas capaces de razonar críticamente. Ni acartonados ni dogmáticos. Ciudadanos libres. Creativos. Lo peruano –señala Basadre– es primariamente una comunicación, unidad sustancial de elementos heterogéneos, conciencia simultánea de lo diverso y uno. Tiene razón.