La Comunidad Andina (CAN) está atravesando una lamentable crisis político-institucional, consecuencia de la asfixia financiera a la que los gobiernos de los países miembros –Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú– están sometiendo a su Tribunal de Justicia. Las cantidades adeudadas por los países son insignificantes para cualquier presupuesto nacional, pero pueden tener consecuencias trágicas: desalojo del Tribunal de su sede por impago de la renta y cese de actividad con la consiguiente privación de justicia para 110 millones de ciudadanos y miles de empresas. La crisis de la CAN no es nueva ni reciente –la actual situación remonta sus causas a la retirada de Venezuela en el 2006–, pero sus consecuencias pueden acarrear daños incalculables.

Esta situación, sin precedentes en el ámbito de las organizaciones internacionales, es de tal gravedad que podría situarnos ante una CAN comatosa, justo cuando resulta más necesaria. Las graves consecuencias de esta situación, si no se revierte, trascenderán la delicada circunstancia del tribunal, dañando seriamente la imagen internacional de los países andinos. Se pondrá en cuestión la capacidad y la voluntad de estos países para cumplir sus obligaciones internacionales, con la Alianza del Pacífico, con la Unión Europea, Estados Unidos o China, entre muchos otros socios. Las consecuencias son incalculables.

La CAN es una creación de los propios gobiernos andinos, que en 1969 lograron crear un proceso de integración vanguardista en América Latina. Aquellos gobiernos entendieron que la mejor forma de defender el interés nacional era defender el interés comunitario, dejando atrás la visión primitiva de la soberanía, creando instituciones supranacionales, como el Tribunal, y un derecho comunitario. En el mundo, solo había precedentes en Europa, con la creación de las Comunidades Europeas, actual Unión Europea. En América Latina, nadie se había atrevido a dar ese paso. Sin embargo, los gobiernos andinos del siglo XXI no han estado a la altura de los del siglo XX, poniendo en peligro el prestigio internacional y las ventajas que les reporta la integración. Incluso los países europeos más críticos con la integración aprobaron un acuerdo histórico para reforzar la Unión Europea ante la pandemia. ¿Por qué los países andinos van en sentido contrario debilitando una integración que les puede hacer más fuertes?

La respuesta es compleja y responde a un cúmulo de factores, que van desde las consecuencias económicas de la pandemia hasta el recelo del poder político hacia al poder judicial, pasando por la imperiosa necesidad de una reingeniería de la CAN, incluido el Tribunal, que no ha recibido ni una sola mejora desde hace veinte años. Los países andinos no adaptaron la CAN a las necesidades del siglo XXI. El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, al igual que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea y tantas otras instancias internacionales, no está exento de crítica, pero ello no impide reconocer su valiosa contribución, junto con la Secretaría General, a una época dorada en la integración. Multiplicaron la actividad jurisprudencial y normativa hasta niveles sin precedentes, reconociendo y protegiendo derechos de ciudadanos y de empresas, al tiempo que todos los indicadores económicos y comerciales mejoraban sustancialmente.

Con la actual crisis del Tribunal de Justicia, los países han tocado fondo en la integración andina. A pesar del reciente e histórico Consejo Presidencial Andino de julio del 2020, en el que los presidentes andinos mostraron la mejor de sus voluntades, sus palabras no se han traducido en hechos. Apenas un mes después, el Tribunal está en una situación agónica y, con él, la CAN. En este punto, los gobiernos andinos deben demostrar que están a la altura de sus responsabilidades con sus ciudadanos, con sus empresas y con sus socios internacionales. Para ello, deben matar a la CAN del siglo XX a través de una reingeniería completa que dé vida a la CAN del siglo XXI. Presidentes de Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú, empiecen por el Tribunal. La historia se lo recompensará.

*El autor es miembro del grupo ad honorem de especialistas para la reingeniería del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.