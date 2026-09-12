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La cirugía robótica: más allá de la innovación, es una inversión en seguridad del paciente

“La cirugía robótica continuará expandiéndose en el Perú, el desafío es tanto tecnológico como formativo”.

    Jordi Grau Monge
    Por

    Vicerrector académico de Ciencias de la Salud de la Universidad Científica del Sur

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    Resumen

    Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

    Foto: Universidad Científica del Sur
    Foto: Universidad Científica del Sur

    En el Perú, diversos hospitales públicos y clínicas privadas ya cuentan con sistemas de cirugía robótica. Se han realizado cientos de procedimientos y existen alrededor de 90 médicos especializados en esta técnica. La tecnología llegó. La pregunta que nos toca responder es si estamos formando a los profesionales capacitados para manejarla.

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