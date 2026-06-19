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La ‘cláusula’ del fenómeno El Niño en la agroindustria ante la incertidumbre climática este 2026

“El Niño no afecta de forma uniforme. [...] Una cláusula con requisitos adicionales sobre el efecto concreto puede ser más difícil de activar de lo que parece”.

    Thomas Thorndike
    Por

    Abogado y socio en Garrigues

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    "Agroindustriales de primer nivel ya han declarado públicamente su cautela [por El Niño], así como proyecciones de potenciales caídas de producción de entre 15% y 20% en sus operaciones para los cultivos más afectados".
    "Agroindustriales de primer nivel ya han declarado públicamente su cautela [por El Niño], así como proyecciones de potenciales caídas de producción de entre 15% y 20% en sus operaciones para los cultivos más afectados".

    La velocidad con la que el fenómeno El Niño en curso está evolucionando es, en sí misma, una señal de alarma. En el transcurso de apenas dos a tres semanas, el Comité Multisectorial Encargado del Estudio Nacional del Fenómeno El Niño (Enfen) ha elevado en dos oportunidades la clasificación del fenómeno: primero de “débil” a “moderado”, y ahora —en su más reciente revisión— a “fuerte” para el período junio-setiembre, con una probabilidad del 48% de mantenerse en esa magnitud hacia el verano 2026-2027. Todo ello en contraste con las advertencias que ya venían formulando organismos internacionales —como la Organización Meteorológica Mundial— y especialistas climáticos, quienes anticipaban un evento de mayor envergadura desde principios de este año.

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    OpiniónBasada en la interpretación y juicio de hechos y datos hechos por el autor.