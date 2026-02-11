Inicio
Noticias

La colaboración eficaz y la ley 31990: una respuesta necesaria al abuso fiscal

“Los fiscales deben entender que la investigación penal no es una carta blanca para mantener a los ciudadanos en vilo perpetuo”.

    Aurelio Pastor
    Por

    es Socio Principal de Aurelio Pastor & Abogados

    Junta Nacional de Justicia (Ilustración: Giovanni Tazza / El Comercio)
    Junta Nacional de Justicia (Ilustración: Giovanni Tazza / El Comercio)

    La reciente publicación del reglamento de la Ley N° 31990 no debe leerse como un capricho legislativo, sino como la consecuencia inevitable de una práctica fiscal que se desnaturalizó. Durante la última década, y con mayor énfasis en la actuación de los Equipos Especiales del Ministerio Público, la colaboración eficaz en el Perú dejó de ser una herramienta de justicia premial para convertirse, en muchos casos, en un mecanismo de coacción procesal indefinida. El reglamento que hoy impone un plazo máximo de ocho meses para cerrar estos acuerdos es, en esencia, una respuesta legislativa al abuso de la institución por parte de quienes debían custodiarla.

