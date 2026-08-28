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La democracia en disputa: 10 tendencias globales que están redefiniendo el poder, el Estado y nuestro futuro

“Frente al autoritarismo, no basta resistir ni indignarse: hay que construir movimientos, plataformas, centros de pensamiento y partidos capaces de organizarse”.

    Álvaro Henzler Vernal
    Por

    Fellow, Centro de Democracia, Desarrollo y Estado de Derecho, Stanford University

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    Resumen

    Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

    Ilustración: Giovanni Tazza
    Ilustración: Giovanni Tazza

    El mundo político está cambiando más rápido de lo que alcanzamos a comprender. La democracia retrocede, el autoritarismo vuelve a seducir, la tecnología redefine el poder y actores criminales disputan al Estado territorios e instituciones. Pero esta historia no está escrita: las democracias también resisten, se reinventan y pueden contraatacar. Estas 10 tendencias globales buscan entender esa transformación en tres actos —la ofensiva autoritaria, los nuevos campos de batalla y la respuesta democrática— y, sobre todo, una pregunta decisiva: ¿qué tendremos que hacer para que la democracia vuelva a ganar?

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    OpiniónBasada en la interpretación y juicio de hechos y datos hechos por el autor.