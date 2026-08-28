La democracia en disputa: 10 tendencias globales que están redefiniendo el poder, el Estado y nuestro futuro

El mundo político está cambiando más rápido de lo que alcanzamos a comprender. La democracia retrocede, el autoritarismo vuelve a seducir, la tecnología redefine el poder y actores criminales disputan al Estado territorios e instituciones. Pero esta historia no está escrita: las democracias también resisten, se reinventan y pueden contraatacar. Estas 10 tendencias globales buscan entender esa transformación en tres actos —la ofensiva autoritaria, los nuevos campos de batalla y la respuesta democrática— y, sobre todo, una pregunta decisiva: ¿qué tendremos que hacer para que la democracia vuelva a ganar?

ACTO I. LA OFENSIVA AUTORITARIA

1. De la recesión a la depresión democrática

La “recesión democrática” iniciada hace casi dos décadas se está convirtiendo en algo más profundo. Los principales índices globales muestran un deterioro sostenido de las libertades, el Estado de derecho y las instituciones. Las autocracias vuelven a superar en número a las democracias y concentran la mayoría de la población mundial. China y Rusia proyectan modelos alternativos, mientras Estados Unidos —histórico referente democrático— también experimenta un deterioro significativo. La democracia ya no puede asumir que el tiempo juega a su favor. La democracia dejó de ser el destino inevitable de la historia: volvió la competencia entre modelos políticos y hay que volver a defenderla.

2. El autoritarismo vuelve a seducir

Muchas democracias han logrado aumentar el crecimiento y reducir la pobreza. Pero sus promesas incumplidas —desarrollo humano, seguridad, servicios públicos de calidad— han abierto espacio a modelos antiliberales con aparente éxito: el autoritarismo desarrollista chino, el “líder fuerte” ruso, la democracia iliberal de Orbán o la seguridad sin contrapesos asociada a Bukele. El populismo iliberal combina rasgos antiélite, antiinstitucionales, antipluralistas, plebiscitarios, nacionalistas e intolerantes frente a minorías. Su promesa es poderosa: menos controles y pluralismo a cambio de orden, identidad y resultados. No basta defender la democracia por sus valores: hay que demostrar, en la vida cotidiana de los ciudadanos, que también funciona.

3. Las democracias mueren lentamente

El autoritarismo contemporáneo rara vez llega con tanques. Avanza mediante un deterioro democrático instalado e impulsado desde adentro: líderes elegidos que gradualmente debilitan congresos, tribunales, organismos electorales, prensa y oposición. La captura judicial resulta especialmente poderosa porque permite revestir decisiones arbitrarias de aparente legalidad. Las elecciones continúan y las instituciones formalmente sobreviven, mientras los contrapesos desaparecen progresivamente. Esto exige nuevas alarmas y capacidad de reacción temprana frente a pequeñas erosiones que, acumuladas, pueden transformar un régimen. Construir y defender un sistema judicial independiente, eficiente y apolitico es crucial. La nueva tiranía llega reforma por reforma, excepción por excepción y elección por elección: hay que detectarla y contenerla antes de que sea demasiado tarde.

ACTO II. LOS NUEVOS CAMPOS DE BATALLA

4. La tecnología dejó de ser democrática

La tecnología que durante la Primavera Árabe parecía liberar ciudadanos también puede perfeccionar el autoritarismo. Inteligencia artificial, datos, reconocimiento facial y plataformas permiten vigilar, censurar, identificar opositores y manipular narrativas a una escala inédita. Simultáneamente, la IA se convierte en terreno central de competencia entre Estados Unidos y China: innovación, seguridad nacional, productividad económica, infraestructura —chips y centros de datos—, regulación y ciberseguridad. En los próximos 3 a 5 años surgirán modelos más rápidos, especializados y confiables, mayor capacidad de razonamiento, avances científicos acelerados y agentes capaces de ejecutar tareas complejas. La próxima frontera democrática se disputará también en algoritmos, datos, chips y en las reglas que decidamos construir alrededor de ellos.

5. Del adversario al enemigo

La polarización está dejando de ser únicamente ideológica para convertirse en afectiva: ya no solo discrepamos con el otro, sino que desconfiamos de él, lo despreciamos y cuestionamos su legitimidad. Las redes sociales y la desinformación amplifican esta dinámica, fragmentando el espacio público y reforzando identidades enfrentadas. El peligro aparece cuando derrotar al adversario importa más que preservar las reglas y comenzamos a tolerar los abusos cometidos por “los nuestros”. La democracia necesita conflicto y diferencias, pero también un mínimo espacio común. Hay que recuperar una idea esencial para convivir democráticamente: mi adversario puede estar profundamente equivocado sin convertirse en mi enemigo.

6. La batalla por el relato

El populismo ofrece una historia extraordinariamente simple: un “pueblo puro” traicionado por una “élite corrupta”. Frente a ella, las democracias suelen responder con estadísticas, tecnocracia y fact-checking. Pero más información no necesariamente cambia comportamientos: las personas cambian cuando nuevas experiencias transforman la manera en que interpretan su realidad. La respuesta democrática debe reconocer problemas reales —inseguridad, abandono, desigualdad— y construir narrativas convincentes sobre prosperidad, identidad, pertenencia y comunidad. Las emociones también son parte de la política democrática. No basta tener mejores políticas ni mejores datos: necesitamos mejores historias capaces de movilizar a una sociedad alrededor de un futuro común.

7. El migrante como chivo expiatorio

Las migraciones provocadas por guerras, dictaduras, pobreza y crisis humanitarias están reconfigurando sociedades y agendas políticas. El migrante se ha convertido en vehículo para tres grandes miedos: económico —empleos y servicios—, cultural —identidad y valores— y físico —crimen, terrorismo o enfermedad—. Estas percepciones pueden persistir incluso contra la evidencia, y corregirlas solamente con estadísticas rara vez transforma actitudes. El contacto humano, la cooperación y la empatía pueden resultar más efectivos para reducir prejuicios. Muchos conflictos aparentemente basados en información son, en realidad, conflictos sobre identidad, pertenencia y miedo: necesitamos reconstruir vínculos.

8. Cuando el Estado pierde el territorio

Weber definió al Estado por su monopolio del uso legítimo de la fuerza en un territorio determinado. En numerosos países —especialmente latinoamericanos— ese monopolio se está perdiendo. Narcotráfico, minería ilegal y organizaciones criminales controlan territorios, extorsionan como si cobraran impuestos, administran justicia y penetran economías legales e instituciones públicas. Ejercen también un poder encubierto, coercitivo y corruptor que penetra el tejido social para subvertir instituciones y debilitar la democracia desde dentro. No enfrentamos solamente una crisis de seguridad, sino de soberanía y capacidad estatal; combatir individuos resulta insuficiente mientras sobrevivan sus redes económicas, políticas y sociales. Antes de discutir cuánto Estado necesitamos, debemos recuperar algo más elemental: que el Estado vuelva a existir donde ha desaparecido y recupere el poder cedido o capturado por redes criminales.

ACTO III. LA RESPUESTA DEMOCRÁTICA

8. La democracia todavía pelea

El retroceso no significa que la democracia esté condenada. La mayoría de los países considerados libres hace veinte años continúan siéndolo; sobreviven elecciones competitivas, alternancia, sociedades civiles fuertes e instituciones capaces de contener abusos. Pero resistir ya no basta: hay que reinventar la democracia liberal. Experiencias de democracia deliberativa —asambleas ciudadanas seleccionadas por sorteo, deliberación informada y nuevos mecanismos de participación— muestran resultados prometedores en distintos países. Y reconstruir capacidades estatales con eficacia, eficiencia, meritocracia y legimitidad es una prioridad ineludible. El desafío es complementar, no reemplazar, la democracia representativa: recuperar confianza, incorporar ciudadanía, mejorar decisiones y lograr resultados estatales. La próxima generación democrática no debe limitarse a defender las instituciones heredadas: debe atreverse a imaginar, experimentar y construir mejores instituciones.

10. La democracia puede contraatacar

El retroceso democrático puede revertirse, especialmente cuando se enfrenta temprano. Requiere contener al poder desde tribunales independientes y eficientes, congresos vigilantes y un servicio civil profesional, pero también movilizar a la sociedad civil, empresas y coaliciones políticas extraordinariamente amplias. La clave no es derrotar al polarizador polarizando todavía más, sino movilizar, unir y trascender: construir una alternativa firme pero empática; recuperar patriotismo y esperanza; señalar fracasos concretos y ofrecer una visión optimista de futuro. Requiere con urgencia repensar y construir partidos políticos conectados con los problemas urgentes de las sociedades, con nitidez de ideas y con una naturaleza dual –territorial y digital. Todo ello exige creatividad, energía, convicción y liderazgo. Frente al autoritarismo, no basta resistir ni indignarse: hay que construir movimientos, plataformas, centros de pensamiento y partidos capaces de organizarse, ampliar coaliciones y construir una mayoría democrática capaz de volver a ganar y gobernar.