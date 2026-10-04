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El poder que trajo la descentralización

“Entender la política regional actual exige mirar conjuntamente obra pública, redes políticas, actividad empresarial y economías informales e ilegales”.

    Paulo Vilca
    Por

    Investigador del Instituto de Estudios Peruanos

    Alvaro Gálvez Pasco
    Por

    Investigador principal del Instituto de Estudios Peruanos (IEP)

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    Resumen

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    "La descentralización, entonces, no necesariamente produjo el tipo de Estado regional que se imaginó originalmente, pero sí produjo una nueva economía política regional y nacional". Ilustración: Víctor Aguilar Rúa
    "La descentralización, entonces, no necesariamente produjo el tipo de Estado regional que se imaginó originalmente, pero sí produjo una nueva economía política regional y nacional". Ilustración: Víctor Aguilar Rúa

    Observatorio Político del Instituto de Estudios Peruanos

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    Tipo de trabajo:

    OpiniónBasada en la interpretación y juicio de hechos y datos hechos por el autor.