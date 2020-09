Las enfermeras siempre sonríen cuando me toman la presión arterial: no hay de qué preocuparse. Pero recientemente, en una cita de rutina, me sorprendió obtener una lectura en el rango de hipertensión. Fue un estado temporal (volvió a la normalidad una hora después), pero el episodio me preocupó. No tengo enfermedades crónicas. En ausencia de cualquier cambio en mi dieta, peso o ejercicio, ¿qué podría explicar una bandera roja como esa?

Entonces, me di cuenta de que mi cita de la madrugada significaba que había estado escuchando las noticias en el camino hasta la clínica. Y luego había agravado el efecto, estando en Twitter en el área de espera.

Las noticias se sienten nada menos que apocalípticas. El cambio climático se muestra irrefutable a medida que los incendios forestales convierten a California y el noroeste del Pacífico en un horno, a medida que los huracanes se acumulan y las inundaciones aumentan. Las universidades regresan a clases presenciales justo a tiempo para empeorar la pandemia. El dolor económico se agrava a medida que expira la ayuda hacia nuestras comunidades más vulnerables. Los hombres negros todavía reciben disparos por la espalda. Rusia interfiere en nuestra elección y un presidente apoyado por rusos utiliza la Casa Blanca como telón de fondo para una convención política que no difundió más que mentiras.

Podría continuar, pero terminaré aquí para que su presión arterial no suba hasta niveles preocupantes.

Tengo amigos que me dicen que ya no pueden seguir las noticias. Pero ignorar lo que está mal nunca ha hecho bien. Entiendo completamente el impulso de esconderme de lo que le está pasando a este país, al planeta mismo. Me he sentido tentada a desconectarme y rezar para que todo cambie el día de las elecciones.

El problema es que nuestro estado atribulado no es temporal. Estaré cantando ‘hosannas’ desde los tejados si Joe Biden y Kamala Harris son elegidos, pero una presidencia de Biden no revertirá el calentamiento global, no detendrá el veneno que arrojan los medios de comunicación de derecha y no obligará a Facebook a controlar a los envenenadores. Esta elección es nuestra única esperanza de cambio, pero no ofrece una cura milagrosa: ni para el COVID-19 ni para cualquier otra cosa que nos afecte.

Tendremos que encontrar alguna forma de mantenernos informados que no nos induzca a un estado permanente de presión arterial alta. Para mí, es más seguro leer malas noticias que escucharlas, así que me apoyo mucho en los periódicos. También, de vez en cuando, he intentado consumir noticias como lo hizo la generación de mis padres: en dosis de dos veces al día. Varias veces he intentado ignorar las noticias durante un día entero a la semana, pero parece que soy demasiado adicta a las noticias como para pasar un día entero sin ellas. En su lugar, he decidido probar una dieta de indignación.

Una dieta no requiere que una persona deje de comer; solo que comience a comer mejor. Así como una persona que hace dieta sustituye las ensaladas por las hamburguesas, mi nuevo plan es sustituir la indignación por la determinación. Decido dar más dinero a las organizaciones que luchan por la justicia y la razón. Me propongo buscar formas prácticas de marcar la diferencia. Recuerdo que, si bien la indignación es la moneda de nuestra era, no compra nada. La acción es la que compra el cambio.

Cuando la Comisión del Capitolio del Estado de Tennessee votó para retirar un busto de Nathan Bedford Forrest, no fue porque los legisladores se despertaron repentinamente. Es porque la gente marchó.

Cuando Dominion Energy y su socio, Duke Energy, finalmente abandonaron sus planes para un gasoducto de US$8 mil millones a través de las zonas rurales de Carolina del Norte y Virginia, no fue porque se convirtieron en ambientalistas de la noche a la mañana. Fue debido a la implacable oposición de la comunidad y a las derrotas legales financiadas por donantes de la organización sin fines de lucro Southern Environmental Law Center. El compromiso es lo que cambia las cosas.

El trabajo duro es lo que cambia las cosas. La indignación impotente no ayuda a nadie.

