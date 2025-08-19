Enrique Castañeda Saldaña
Enrique Castañeda Saldaña

La enseñanza basada en simulación en la educación universitaria
La enseñanza basada en simulación en la educación universitaria

La enseñanza basada en simulación en la educación universitaria

La atraviesa un profundo proceso de transformación impulsado por cambios sociales, avances tecnológicos y nuevas demandas del mercado laboral. En este contexto, la enseñanza basada en simulación (EBS) se ha consolidado como una de las estrategias pedagógicas más innovadoras y efectivas, capaz de situar al estudiante en el centro del aprendizaje y permitirle desarrollar competencias técnicas, cognitivas y socioemocionales en un entorno seguro.

La creación de centros interdisciplinarios de simulación avanzada no solo responde a la necesidad de infraestructura especializada, sino que constituye un nodo estratégico para articular innovación educativa, investigación aplicada y desarrollo de tecnologías emergentes como la inteligencia artificial (IA) y la realidad aumentada (RA).

El valor de la simulación radica en que permite recrear situaciones reales o verosímiles en un entorno controlado, ofreciendo a los estudiantes la oportunidad de experimentar, decidir y actuar sin el riesgo de consecuencias negativas. Según Serrat y Camps (2023), su impacto es triple: anticipa escenarios laborales complejos antes de que el estudiante enfrente la práctica real; aumenta la seguridad y la confianza profesional; y desarrolla competencias integrales –técnicas, comunicativas, éticas y de trabajo en equipo– bajo un enfoque experiencial.

Esta metodología es aplicable a múltiples disciplinas: salud, ingeniería, derecho, ciencias sociales, educación y administración, lo que refuerza su carácter interdisciplinario. Diversos estudios muestran beneficios significativos de la EBS, como el aprendizaje activo y centrado en el estudiante, integración de teoría y práctica, fomento del pensamiento crítico y la resolución de problemas, reducción de errores en entornos reales y el entrenamiento en habilidades blandas.

Un centro interdisciplinario de simulación avanzada no es solo un espacio físico equipado con tecnología, sino un ecosistema de aprendizaje, investigación y transferencia de conocimiento que articula escenarios de alta, media y baja fidelidad, integración curricular, colaboración interdisciplinaria, permitiendo evaluar el impacto de las tecnologías emergentes, innovando permanentemente.

La incorporación de IA en simulación permite generar nuevos escenarios y casos personalizados, acompañar el progreso y el desempeño del estudiante. Por otro lado, la RA y realidad virtual (RV) logran la inmersión total en entornos 3D que reproducen situaciones imposibles de replicar físicamente, como entrenamiento en procedimientos de alto riesgo o bajo acceso, como cirugías especializadas.

El valor pedagógico de la simulación se maximiza cuando se estructura en fases, como la preparación y contextualización del estudiante, estableciendo objetivos claros de aprendizaje; la práctica de simulación, entendida como la ejecución de la experiencia en un entorno controlado, con observación directa y el ‘debriefing’, que es la reflexión guiada para analizar aciertos, errores y áreas de mejora, consolidando el aprendizaje.

La enseñanza por simulación en la universidad es mucho más que una herramienta innovadora: es un puente entre el aula y la realidad profesional, capaz de preparar a los estudiantes para contextos complejos, inciertos y cambiantes, garantizando la adquisición de competencias profesionales observables y transferibles.

La creación y fortalecimiento de centros interdisciplinarios de simulación avanzada permitirá una educación universitaria integral, práctica, interdisciplinaria y tecnológicamente avanzada, alineada con las demandas de un mundo global y digital.

*El Comercio abre sus páginas al intercambio de ideas y reflexiones. En este marco plural, el Diario no necesariamente coincide con las opiniones de los articulistas que las firman, aunque siempre las respeta.

Enrique Castañeda Saldaña es rector de la Universidad Peruana Cayetano Heredia.

