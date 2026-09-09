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La experiencia te lleva hasta cierto punto, seguir aprendiendo te permite avanzar

“La carrera profesional no termina con un título ni se construye únicamente acumulando años de experiencia”.

    Luciano Velazco
    Por

    CEO de Dionisio Romero University

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    Resumen

    Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

    ilustración: Víctor Aguilar Rúa
    ilustración: Víctor Aguilar Rúa

    Durante años hemos asociado el aprendizaje con una etapa concreta de la vida: estudiar una carrera, obtener un título y comenzar a trabajar. Pero la trayectoria profesional ya no funciona de esa manera. Una persona puede terminar la universidad a los 22 años y, diez o quince años después, encontrarse con nuevas herramientas, conocimientos y desafíos para los que su formación inicial no necesariamente fue suficiente.

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