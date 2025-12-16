La gen Z en un juego nuevo

El mes pasado asistí en Lisboa a Web Summit 2025, la conferencia de tecnología más grande del mundo, donde hubo charlas de temas relevantes en el panorama corporativo y tecnológico. Desde reimaginar cómo los países pueden balancear seguridad energética y descarbonización hasta discusiones sobre disrupción de la inteligencia artificial (IA) y sus riesgos.

Algo que me causó mucha curiosidad fueron tres charlas dedicadas a un mismo tema: la generación Z (gen Z) en el trabajo. Más aún, el foco era sorprendente: cómo entenderlos, cómo venderles o cómo trabajan. El liderazgo corporativo global cotiza investigaciones millonarias sobre su perfil y las conclusiones terminan siendo tan recicladas como “son empleados a los que les mueve el propósito”, “son creativos” o “quieren trabajar remoto”. Estos clichés no suman ni sirven.

La realidad: es una generación única desde su concepción y ya no juega con el ‘playbook’ antiguo. Generaciones anteriores podían amoldarse a lo pauteado. Consejos clásicos como “sé leal a tu empresa muchos años y serás gerente” o “si haces una maestría en el extranjero vas a conseguir un mejor sueldo” son acercamientos que ya no garantizan progresión laboral. Las reglas del juego cambiaron más rápido que la capacidad de las organizaciones para actualizarlas.

¿Cuál es la razón misteriosa? Muy sencillo. Un nuevo jugador en el tablero. Por muchos años, en la fuerza laboral, éramos todos humanos. Humanos con más experiencia y estudios vs. humanos con menos experiencia y estudios. Sin embargo, este nuevo jugador interrumpe la dicotomía: la IA. La gen Z se encontró con un mercado laboral en el que las reglas habían cambiado dramáticamente. Un gran grupo de ellos entró a la fuerza laboral en la pandemia, trabajando en casa de forma imprevista. Posteriormente, salió de la pandemia con el ‘boom’ de trabajo remoto.

Ahora, la gen Z tiene un tablero distinto. Ya no solo se compite entre humanos con experiencia laboral, estudios y conocimientos digitales; ahora muchos se encuentran con la posibilidad de ser desplazados por la IA. Sumando a un panorama de cambio climático e inflación, la realidad es clara: el tablero no es el mismo y la gen Z no se rige por el ‘playbook’ antiguo.

Hoy tenemos que repensar el manual. Los consejos que funcionaron por décadas ya no aplican en un tablero reescrito por la IA y las nuevas formas de trabajar. Comprender a la gen Z requiere entender el futuro del trabajo: desde la interacción tecnología-humano y el pensamiento crítico para discernir, hasta la coexistencia multigeneracional bajo reglas nuevas. La gen Z llegó a un tablero con reglas nuevas y jugadores inesperados. Aun así, sigue jugando.