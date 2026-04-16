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/ OpiniónBasada en la interpretación y juicio de hechos y datos hechos por el autor.

La gestión de la incertidumbre y la confianza

“El rol del empresario peruano actual es el de un constructor de institucionalidad”.

    Mariano Zegarra
    Por

    Senior Managing Partner de KPMG Perú

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    "La verdadera fortaleza ya no reside, pues, en el control rígido, sino en la empatía estratégica, en saber escuchar y generar consensos con un modelo de gobernanza más horizontal". Ilustración: Víctor Aguilar Rúa
    "La verdadera fortaleza ya no reside, pues, en el control rígido, sino en la empatía estratégica, en saber escuchar y generar consensos con un modelo de gobernanza más horizontal". Ilustración: Víctor Aguilar Rúa

    Dirigir una organización en el Perú actual es, por definición, un ejercicio de navegación en corrientes inciertas. En este contexto de adaptación constante, surge una pregunta repetida en conversaciones que he sostenido con líderes de diferentes sectores productivos: ¿qué significa ser un buen empresario hoy en nuestro país? La respuesta no es la misma que hace una década. El empresario peruano ha evolucionado, pasando de ser un administrador de recursos a un gestor de incertidumbres y, fundamentalmente, un constructor de confianza. Ya no basta con ser un estratega financiero o un experto en operaciones; el liderazgo empresarial en el Perú demanda –además, y diría sobre todo– una maestría en habilidades blandas que antes se consideraban secundarias.

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    OpiniónBasada en la interpretación y juicio de hechos y datos hechos por el autor.