La globalización aún existe y hay que aprovecharla

La globalización, surgida tras la caída del Muro de Berlín, marcó un colosal punto de inflexión en la manera en que los estados, las empresas y las sociedades interactúan entre sí. Su influencia se percibe en todas las dimensiones de la vida contemporánea, consolidando así un orden de interdependencia en flujos económicos, comerciales, tecnológicos y culturales. A diferencia de períodos anteriores –en los que las relaciones estaban condicionadas por barreras económicas, ideológicas y políticas–, desde los noventa la globalización favoreció la eliminación de fronteras y la reducción de restricciones arancelarias, permitiendo un movimiento mucho más fluido de bienes, capitales y personas.

Recientemente, la globalización ha enfrentado cuestionamientos y un resurgimiento vigoroso del proteccionismo con la política comercial impulsada por Donald Trump desde que regresó a la Casa Blanca. Este giro proteccionista ha generado un efecto de contagio en otros gobiernos, que han adoptado medidas similares. Así, la globalización se enfrenta hoy a tensiones en las que conviven los beneficios de la apertura económica con los riesgos derivados de la fragmentación de los mercados internacionales. Pese a ello, es innegable que la globalización continúa siendo un marco de interacción difícilmente sustituible en el corto plazo.

Para el Perú, la globalización plantea un desafío complejo que trasciende lo económico. En tres décadas, el país ha experimentado profundas transformaciones económicas, políticas, culturales y empresariales. El gran crecimiento de las exportaciones, los múltiples tratados de libre comercio y la llegada de inversión extranjera evidencian un gran esfuerzo peruano por integrarse a los circuitos globales. Sin embargo, persisten limitaciones por tres factores que reducen la competitividad: inestabilidad política, debilidad institucional y falta de infraestructura.

Otro aspecto clave es cómo el Perú se proyecta al mundo para determinar la percepción global hacia nuestro país. Esto se basa en la manera de hacer negocios y la imagen en foros internacionales. No basta con participar en el mercado internacional; se requiere una credibilidad constante, pues descuidar este aspecto en un entorno donde la confianza es algo capital supone un costo demasiado elevado. Persisten, sin embargo, problemas de informalidad y seriedad en algunas empresas que afectan la imagen del país, limitando así las oportunidades comerciales.

La globalización exige además una capacidad de adaptación más allá de lo económico. Implica reconocer con realismo que el Perú es un país periférico de economía pequeña, y que su inserción internacional demanda más apertura mental, disposición a aprender y flexibilidad para adoptar prácticas eficaces en escenarios tan competitivos.

Por eso, la educación, la innovación tecnológica y el fortalecimiento institucional resultan indispensables; cualquier intento será incompleto sin capital humano preparado, tecnología al día e instituciones confiables.

El desafío no solo consiste en incrementar exportaciones o firmar TLC, sino en plantearnos una visión de largo plazo, que combine desarrollo económico, inclusión social, estabilidad política e inversiones. Necesitamos un combo de estrategia, liderazgo político, compromiso empresarial y participación ciudadana, todo bajo un esfuerzo colectivo.

En resumen: la globalización representa aún para el Perú tanto un desafío como una posibilidad histórica para consolidarse en el mundo. Aprovechémosla a fondo en cuanto la actual ola proteccionista nos lo permita.