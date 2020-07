El miércoles de esta semana la ministra de Salud, Pilar Mazzetti, informó sobre los resultados de la comisión encargada de revisar los datos de fallecidos por COVID-19. Así, oficialmente pasamos de 13.774 fallecidos a casi 18 mil. Es importante reconocer este esfuerzo del Gobierno por sincerar y transparentar las cifras, no obstante, otros estimados basados en la información del Sistema Nacional de Defunciones señalan que solo en Lima hemos superado los 20 mil fallecidos. ¿Cómo son posibles tales diferencias? ¿Cómo podemos evitar que la próxima crisis nos golpee tanto? Podemos ensayar cientos de respuestas, unas se enfocarán en la mejora de la infraestructura, otras en la reducción de brechas sociales y económicas, y algunas en la lucha contra la corrupción. Sin embargo, existe un aspecto que no tomamos en cuenta y que es necesario para asegurar el éxito de cualquier reforma: el buen manejo de información.

La pandemia nos tomó a todos por sorpresa. La reacción inicial del Gobierno, con la declaratoria de emergencia y la cuarentena inicial, seguía los parámetros que recomendaban la OMS y los países que mostraban los mejores resultados en controlar la curva de contagios. Sin embargo, luego se cometieron varios errores que hicieron que no nos podamos adelantar a los problemas. Uno de los desaciertos fue no priorizar un sistema de información que permita integrar los datos generados por los diversos sectores y que ayude a tomar mejores decisiones.

Es cierto que estamos en un momento de alta incertidumbre, sin embargo tener y hacer uso de buena información hace la diferencia. Es similar a contar, al menos, con una linterna en la oscuridad en lugar de creer que tu vista o tu sentido común son suficientes. El no haberle dado importancia al manejo de la información no es exclusivo de este Gobierno, es una herencia que venimos arrastrando desde hace décadas, en diversos sectores y que en momentos de crisis nos pasa factura.

Se hizo evidente que estábamos caminando en la oscuridad cuando el presidente Vizcarra, en su conferencia de prensa el 20 de abril señaló que no se tenía información de camas disponibles en algunas regiones del país. Esta semana, a más de 130 días de iniciada la pandemia, la desorganización con respecto a la información es agobiante. Por ejemplo, al 21 de julio la Diresa de Arequipa señalaba que son más de 35 mil los pacientes cuyas pruebas dieron positivo a COVID-19, el Minsa reporta menos de 15 mil. La ministra de Salud ha señalado que, por un lado, existe un problema de coordinación, ya que son más de 8 mil las entidades responsables de registrar la información y no todos los sistemas son compatibles, y que por otro existe un problema de recursos humanos, donde personal calificado es escaso. De haberse considerado el manejo de la información como un eje prioritario al inicio de la pandemia se hubiese invertido en infraestructura y recursos humanos y tendríamos, a estas alturas, menos inconsistencias. Algo importante en un proceso de cuarentena focalizada.

En un estado de crisis sanitaria, la información del sector Salud no es la única relevante. El Estado debe hacer uso de todas las fuentes de datos disponibles en busca de alumbrar sus decisiones. En principio, el INEI es el ente rector del sistema estadístico nacional, por lo tanto es esperable que tenga un rol más visible y proactivo en ordenar la casa, integrar la información y ponerla al servicio de los tomadores de decisiones. No obstante, su labor en esta pandemia es una gran incógnita. ¿Informó el INEI al Gobierno sobre la baja bancarización nacional y/o la casi nula infraestructura bancaria en las regiones de la selva? Con esa información se pudo plantear una mejor estrategia de entrega de bonos.

Gracias a los censos, la encuesta nacional de hogares y otras fuentes, se puede saber con bastante detalle el nivel de hacinamiento por distrito, la densidad poblacional de personas en riesgo, etc. ¿Se ha integrado dicha información con los reportes del Minsa, la información del MEF, o la del MTC? ¿Se usó la información disponible? Al parecer no, y la primera dificultad son las propias instituciones. Los que hemos trabajado en entidades estatales sabemos que obtener información dentro de una misma institución es difícil, y hasta burocrático, y ni qué decir de hacerlo entre instituciones. Por ejemplo, el INEI y el Reniec no se ponen de acuerdo con respecto a algo tan básico como en un ubigeo único.

Desde finales de marzo venimos advirtiendo de la necesidad de tomar en cuenta el manejo de información al más alto nivel. De no ser el INEI, se debió prever una organización dentro de la PCM que integre toda la información disponible para reducir las inconsistencias. Si bien es cierto que se han realizado esfuerzos desde el MEF y el Minsa por liberar algunos datos, esto no es suficiente. El Gobierno debe discutir el manejo y la integración de la información, involucrando a todos los sectores. Esto ayudaría no solo a ordenar la información del sector Salud sino que todos los sectores puedan acceder a datos de calidad en tiempo real, reduciendo así la probabilidad de error en sus decisiones. Cada dato que se genera o recoge por parte del Estado debe integrarse y hacerse disponible a todo el aparato estatal. Todavía estamos a tiempo de corregir esto y reducir los efectos de esta pandemia y, sobre todo, de sentar las bases para que en futuras crisis estemos mejor preparados.