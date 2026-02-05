Sheyla Salazar Fernández
Sheyla Salazar Fernández

Escucha la noticia

00:0000:00
La internacionalización de las universidades se democratiza
Resumen de la noticia por IA
La internacionalización de las universidades se democratiza

La internacionalización de las universidades se democratiza

Resumen generado por Inteligencia Artificial
La IA puede cometer errores u omisiones. Recomendamos leer la información completa. ¿Encontraste un error? Repórtalo aquí
×
estrella

Accede a esta función exclusiva

Resume las noticias y mantente informado sin interrupciones.

Menos del 1% de los alumnos participa en programas de movilidad internacional. Tradicionalmente se ha pensado que internacionalizar las es sinónimo de enviar a un mayor número de alumnos hacia el exterior; sin embargo, desde hace varios años se trabaja para lograr que la internacionalización tenga un enfoque integral y que incluya a toda la comunidad universitaria.

Por ello, cuando hablamos de movilidad a través de los programas de intercambio, que son los más conocidos, debemos considerar que solo podrán acceder a un intercambio presencial quienes tengan los recursos suficientes para subvencionar los gastos de un semestre de estudios en el exterior, que incluyen desde los costos del pasaje hasta los consumos diarios.

Nadie niega los beneficios que estas experiencias traen a un futuro profesional; no obstante, la realidad demuestra que el número de estudiantes que salen del Perú por intercambios se ha estancado. Muchos prefieren postergar su movilidad para realizar un posgrado en el exterior y, mientras, ahorrar el dinero. En otros casos, como dicen “erróneamente” algunos estudiantes, no lo consideran porque significaría “una demora para culminar la carrera”; otros no lo consideran porque está fuera de sus posibilidades económicas.

Cualquiera sea el caso, son escasas las universidades peruanas con un perfil de alumnos que posean recursos financieros suficientes para movilizarse al extranjero. Las que sí lo tienen apenas alcanzan a mover entre 1% y 2% del total de sus estudiantes.

Por esta razón, instituciones como la UDEP vienen trabajando con el fin de lograr la internacionalización en las aulas a través de acciones que logren integrar la dimensión internacional en el currículo, la investigación y la cultura institucional. Una iniciativa es la implementación de metodologías activas de colaboración virtual, como las clases espejo o los denominados COIL (Collaborative Online International Learning), que permiten que docentes y alumnos compartan clases con sus pares en universidades del extranjero, de manera virtual y planificada. Así pueden compartir objetivos de estudio y aprendizaje desde perspectivas internacionales y, al mismo tiempo, desarrollar competencias que son altamente valoradas en el mundo global.

Acciones como el concurso de internacionalización en el aula buscan visibilizar estas buenas prácticas; o los programas de capacitación como en el que actualmente participan más de veinte docentes, como parte de la red de Babson College (USA), llevan a apostar por una internacionalización inclusiva, integral, democrática y abierta a todos.

*El Comercio abre sus páginas al intercambio de ideas y reflexiones. En este marco plural, el Diario no necesariamente coincide con las opiniones de los articulistas que las firman, aunque siempre las respeta.

Sheyla Salazar Fernández es directora de Programas Internacionales de la Universidad de Piura.

TAGS

Contenido Sugerido

Contenido GEC