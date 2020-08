Las vacunas contra el COVID-19 están avanzando rápidamente. La vacuna de la Universidad de Oxford está en grandes ensayos. En Estados Unidos, los investigadores comenzaron a reclutar alrededor de 30.000 voluntarios para probar la vacuna de Moderna. La operación ‘Warp Speed’ ha establecido una meta ambiciosa de entregar 300 millones de dosis para enero.

Pero el concepto de desarrollar una vacuna a la velocidad de la luz hace que muchas personas se sientan incómodas y la Organización Mundial de la Salud (OMS) considera que la vacilación es una amenaza importante para la salud mundial, y una mala penetración pondría en peligro el impacto de la vacuna.

Esta vacilación no es sorprendente. ¿Por qué deberíamos esperar que se acepte una vacuna antes de que exista?

Lo que tenemos ahora es una recopilación de datos de animales, datos de respuesta inmune y datos de seguridad basados en ensayos iniciales y de vacunas similares. La evidencia que me convencería de recibir una vacuna aún no existe.

Esos datos pueden ser generados por los ensayos que recién comienzan, conocidos como Fase III. Algunos han argumentado que ya tenemos suficiente información para empezar a vacunar, pero eso sería un gran error.

Así es como funcionan los ensayos de Fase III: miles de voluntarios adultos sanos se asignan al azar para recibir una vacuna o un control. Luego siguen con sus vidas normales. No saben lo que han recibido, por lo que los dos grupos se comportan de manera similar en términos de toma de riesgos.

Los participantes son monitoreados para detectar efectos secundarios y contactados regularmente para preguntar sobre los síntomas y para hacerse una prueba de infección. El objetivo es comparar las tasas de enfermedad o infección en los dos grupos.

Es posible que algunas vacunas no prevengan la infección por completo, pero aun así podrían preparar el sistema inmunitario para que se experimenten síntomas más leves, o incluso ninguno.

¿Cuántas personas deben protegerse con una vacuna antes de que se recomiende su uso? Idealmente, la tasa de enfermedad será un 70% más baja en personas vacunadas. La OMS dice que una vacuna debería tener una efectividad mínima del 50%.

Este punto de referencia es crucial porque una vacuna débil puede ser peor que ninguna. No queremos que las personas que están ligeramente protegidas se comporten como si fueran invulnerables.

Lo último que hacen los ensayos de Fase III es examinar la seguridad. Las pruebas anteriores también hacen esto, pero las pruebas más grandes nos permiten detectar efectos secundarios más raros.

La velocidad de los ensayos depende de qué tan rápido podamos detectar una diferencia entre los dos grupos. Si dos personas vacunadas se enfermaron versus 10 que recibieron un placebo, podría ser por casualidad. Pero si fueran 20 en comparación con 100, nos sentiríamos mucho más seguros.

La clave para obtener un resultado rápido es colocar el ensayo en puntos críticos de brote donde las personas tienen más probabilidades de infectarse. Incluso podemos apuntar a las personas de mayor riesgo dentro de esas áreas. Combinando esos esfuerzos, podría tomar tan poco como tres o seis meses generar suficientes datos para obtener una autorización.

Si bien ya hay datos prometedores de ensayos más pequeños, no es suficiente para aprobar una vacuna. Hay un historial de vacunas con datos prometedores que no dieron resultado en el campo.

Me preocupa que pueda aumentar la presión pública para aprobar un producto que no cumpla con los estándares. Debemos resistir el deseo de apresurarnos. Crear vacunas es difícil, y debemos estar preparados para la realidad de que algunas no cumplirán con los criterios de las autoridades.

Esperar puede parecer una tortura, pero es lo correcto.

