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La memoria sísmica que no tenemos

“Lima no experimenta terremotos de gran magnitud desde 1970 y 1974. Este espacio de casi cinco décadas ha generado un peligroso sesgo generacional.”.

    Gerardo Berdejo Cavagnaro
    Por

    Magíster en Arquitectura Sostenible por la Universidad Politécnica de Madrid.

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    Resumen

    Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

    Un hombre observa un edificio destruido por el terremoto de magnitud 7,4 en Dosquebradas Risaralda, Colombia. (Carlos Ortega / EFE)
    Un hombre observa un edificio destruido por el terremoto de magnitud 7,4 en Dosquebradas Risaralda, Colombia. (Carlos Ortega / EFE)
    / Carlos Ortega

    La tierra volvió a temblar cerca de nuestro país. Esta vez le tocó a nuestros hermanos colombianos y es inevitable hacernos la pregunta que siempre evitamos en nuestra capital con algo de resignación: ¿estamos verdaderamente preparados para el gran sismo que venimos esperando? Como arquitecto y urbanista, la respuesta objetiva es contundente y dolorosa: no, no lo estamos. Y el problema no radica únicamente en la inestabilidad de algunos suelos o en la calidad de nuestras construcciones, sino en una vulnerabilidad mucho más profunda y silenciosa: la falta de memoria sísmica y la desconexión cultural con la prevención.

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    Tipo de trabajo:

    OpiniónBasada en la interpretación y juicio de hechos y datos hechos por el autor.