Mi esposo me dice que mira las estadísticas del coronavirus “una vez al día, más o menos”. Sé que mira los números al menos dos o tres veces al día, pero no está dispuesto a admitirlo. Es un asediador de estadísticas.

Algunos afirman que verificar periódicamente para ver cuántas personas están infectadas y cuántas han muerto es fundamental para mantenerse informado. Pero hay razones para pensar que hacerlo puede ser inútil o incluso contraproducente. Si bien se requiere cierta cantidad de información sobre los casos del coronavirus para que estemos preparados, ¿demasiada información distorsiona nuestro juicio y nos hace preocuparnos innecesariamente?

Recientemente, el psicólogo Pär Bjälkebring y yo realizamos una investigación que sugiere que sí. Hace dos semanas, les preguntamos a 1.279 estadounidenses si habían pasado tiempo cada día de la semana pasada leyendo información estadística y mirando gráficos sobre el coronavirus. Casi la mitad (47,5%) dijo que sí, los llamaremos asediadores de estadísticas, y la otra mitad (52,5%), no. Los hombres tenían más probabilidades de revisar las cifras (55%) que las mujeres (43%).

Descubrimos que los asediadores de estadísticas estaban más ansiosos. El 38% de ellos reconoció su preocupación por el coronavirus en comparación con solo el 18% de los no asediadores.

También descubrimos que los asediadores de estadísticas creían que tenían más probabilidades de contraer el coronavirus. El 14% de ellos dijo que tenía al menos algo de probabilidad de contraer el coronavirus en comparación con solo el 5% de los no asediadores.

Por supuesto, no sabemos si estaban “equivocados” al pensar que tenían tantas probabilidades de infectarse, dada la pequeña cantidad de datos disponibles sobre infecciones en los Estados Unidos en el momento de nuestra encuesta. Sin embargo, según datos de la Universidad Johns Hopkins, Hubei, la provincia china donde surgió el virus ha reportado 67.760 personas infectadas de una población de aproximadamente 59 millones, una tasa de incidencia de 0,11%. Esto significa que el 99,89% no estaba infectado, lo que sugiere que los asediadores estadounidenses probablemente están sobreestimando su nivel de riesgo.

Los asediadores también acordaron más que los no asediadores con la declaración de que era importante abastecerse de agua, alimentos y papel higiénico para prepararse para un brote del virus. Si bien se puede garantizar la acumulación de suministros en algunas situaciones, los asediadores también informaron que tenían más probabilidades de comprar una máscara quirúrgica para protegerse de la infección de otros, dando la impresión de que estaban menos informados.

Nuestros hallazgos sugieren que las personas que miran con frecuencia las estadísticas del coronavirus pueden centrarse demasiado en las cosas aterradoras y no lo suficiente en el número de personas no infectadas y de las infectadas que sobrevivieron. Los asediadores se vuelven demasiado temerosos, y su miedo distorsiona su sentido de lo peligrosa que es la situación.

Para estar seguros, no sabemos con certeza que mirar más las estadísticas causó un mayor temor. Puede ser que las personas temerosas se hayan visto obligadas a mirar más las estadísticas. Continuaremos estudiando a estas personas con el tiempo para ver qué más podemos aprender.

Tampoco hay duda de que las personas pueden equivocarse prestando muy poca atención a las noticias. Recientemente, un estudiante de mi universidad preguntó por qué los letreros para lavarse las manos ahora estaban publicados en todas partes. Nunca había oído hablar del coronavirus.

Si no sabemos el punto preciso en el que prestar atención a las estadísticas del coronavirus se vuelve perjudicial en lugar de útil, sabemos que prestar atención puede volverse contraproducente. Entonces, pregúntese: ¿se siente mucho peor después de leer las estadísticas? Si es así, considere tomarse un día o dos para no seguir los informes de noticias. Recuerde la gran cantidad de personas que no se infectaron y las que, una vez infectadas, ahora se han recuperado.

Mi esposo se pone ansioso cuando revisa los números, pero también se siente tranquilo. Hace todo lo posible para notar que gran parte de las personas infectadas con el coronavirus tiene casos relativamente leves.





