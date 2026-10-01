La oficina no desaparece, evoluciona hacia una experiencia de valor

Durante los últimos años, la conversación sobre el trabajo presencial se concentró en una pregunta: ¿cuántos días a la semana deben volver los equipos a la oficina? Hoy, esa discusión empieza a quedar corta. El verdadero reto no está solo en definir la frecuencia de asistencia, sino en entender qué tipo de espacio hace que esa presencialidad tenga sentido.

La oficina ya no puede ser vista únicamente como un lugar de trabajo. En un entorno más flexible y competitivo, el espacio físico se convierte en una herramienta para fortalecer cultura, identidad y pertenencia, tanto como generar colaboración. Esta visión también se refleja en la gestión inmobiliaria corporativa. De acuerdo con el informe “What Occupiers Want 2025″, elaborado por Cushman & Wakefield y CoreNet global, el 29% de las empresas que modificaron la estructura de reporte de sus áreas de Corporate Real Estate en los últimos dos años trasladó esta función hacia recursos humanos, evidenciando una mayor conexión entre ‘workplace’, experiencia del colaborador y estrategia de talento.

Se trata de una dinámica que ha ido cambiando con el tiempo. Antes de la pandemia, recursos humanos tenía un rol predominante en las decisiones vinculadas a los espacios de oficina. Posteriormente, el contexto pandémico trasladó ese liderazgo hacia finanzas, impulsado por la necesidad de optimizar costes y gestionar la incertidumbre. Actualmente, estamos observando un nuevo cambio de enfoque, donde recursos humanos recupera protagonismo.

Durante años, el concepto de “Flight to Quality” explicó la preferencia de los ocupantes por edificios de mayor categoría, mejores especificaciones técnicas y ubicaciones consolidadas. Si bien hoy esta tendencia sigue vigente, la ocupación eficiente a largo plazo está siendo definida en gran medida por la experiencia efectiva en los espacios de oficinas.

En esa línea, la oficina ya no compite únicamente con el hogar, compite también con el tiempo de las personas. Si asistir implica traslado, planificación y atención, el espacio debe entregar valor a cambio: mayor concentración, colaboración real, interacción relevante y una experiencia que haga que la presencia tenga sentido tanto para el colaborador como para la empresa, que finalmente todo esto se refleje en resultados.

En Lima, el mercado de oficinas clase A también muestra señales de esta transición. Al primer trimestre del 2026, la vacancia se ubicó en 10,9%, con una absorción neta positiva de 10.993 metros cuadrados. Además, San Isidro Financiero y San Isidro Empresarial concentraron el 85% de la absorción neta, reforzando el peso de los corredores corporativos consolidados. Más que un dato aislado, esta concentración permite entender que la demanda no se distribuye de manera homogénea. Las empresas no necesariamente buscan más espacio, sino mejores espacios: oficinas que acompañen su operación, proyecten una imagen corporativa sólida, faciliten la colaboración presencial y respondan a nuevas expectativas del talento.

La experiencia diaria del usuario adquiere mayor relevancia: accesibilidad, tecnología, servicios, áreas comunes, sostenibilidad, bienestar y flexibilidad forman parte de una nueva ecuación. Según “What Occupiers Want 2025″, el 85% de los ocupantes espera mayor soporte por parte de los propietarios y el 46% estaría dispuesto a pagar un premium por mejores servicios y amenidades.

La oficina no está desapareciendo, contrariamente, está viviendo más que nunca. Está dejando de ser un espacio obligatorio para convertirse en un espacio que debe justificar y crear valor.