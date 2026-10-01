El Comercio
·
opinion
·
colaboradores
Añadir El Comercio como fuente preferida en

La oficina no desaparece, evoluciona hacia una experiencia de valor

“La oficina [...] está viviendo más que nunca. Está dejando de ser un espacio obligatorio para convertirse en un espacio que debe justificar y crear valor”.

    Aissa Lavalle
    Por

    Country Manager Cushman & Wakefield Perú

    icono te lo cuento
    00:0000:00
    Resumen

    Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

    "La experiencia diaria del usuario adquiere mayor relevancia: accesibilidad, tecnología, servicios, áreas comunes, sostenibilidad, bienestar y flexibilidad forman parte de una nueva ecuación".
    "La experiencia diaria del usuario adquiere mayor relevancia: accesibilidad, tecnología, servicios, áreas comunes, sostenibilidad, bienestar y flexibilidad forman parte de una nueva ecuación".

    Durante los últimos años, la conversación sobre el trabajo presencial se concentró en una pregunta: ¿cuántos días a la semana deben volver los equipos a la oficina? Hoy, esa discusión empieza a quedar corta. El verdadero reto no está solo en definir la frecuencia de asistencia, sino en entender qué tipo de espacio hace que esa presencialidad tenga sentido.

    Conforme a los criterios de

    Trust Project
    Tipo de trabajo:

    OpiniónBasada en la interpretación y juicio de hechos y datos hechos por el autor.