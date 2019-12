Hace veinte años, en un fin de semana como hoy, 50.000 personas se reunieron en Seattle para protestar contra la Organización Mundial del Comercio (OMC) y contra un plan promovido por las corporaciones más grandes del mundo para aumentar la autoridad de la organización sobre más facetas de la vida de la gente.

Esas protestas reforzaron a los negociadores de los países en desarrollo que descarrilaron los planes de expansión de la OMC. Pero los principios subyacentes de la OMC siguen dando forma a la economía global. Y la obstinada negativa a alterar ese modelo de globalización ha fomentado una reacción global contra el “comercio” y, en los últimos años, ha llevado a la organización al borde del colapso.

El pequeño y sucio secreto es que la OMC no se trata principalmente de comercio. La organización tiene la tarea principal de llevar a cabo lo que el economista de Harvard Dani Rodrik llama hiperglobalización: la imposición mundial de reglas únicas, favorecidas por los mercados financieros mundiales, que limitan la capacidad de los gobiernos democráticos para atender las necesidades de sus sociedades. La OMC tiene amplio poder para establecer normas vinculantes sobre una amplia gama de cuestiones no comerciales.

Si los países no cumplen, están sujetos a sanciones comerciales por valor de millones de dólares. Así, las etiquetas del país de origen de la carne fueron eliminadas después de que la OMC las clasificara como “barreras comerciales ilegales”. Estados Unidos también se vio obligado a debilitar las regulaciones bajo la Ley de Aire Limpio, las leyes de protección de delfines y las reglas de la Ley de Especies en Peligro.

Dado el papel desempeñado por Estados Unidos en el impulso de la OMC, es una cierta ironía que más de un tercio de los desafíos decididos por la organización se hayan dirigido a las políticas norteamericanas, las cuales se ha descubierto que violan las reglas de la OMC en el 90% de los casos. Estados Unidos ha presentado 49 impugnaciones contra otros países, con fallos en contra de las políticas indias que promueven el acceso de los agricultores pobres a las semillas. También ha utilizado amenazas para presionar a Tailandia, Brasil y Sudáfrica para que reviertan las políticas sobre el acceso a medicamentos para el sida y otros medicamentos que salvan vidas.

Despues de una serie de decisiones de la OMC en las que los tribunales elaboraron nuevas normas, nunca acordadas por los países miembros, relacionadas con cuestiones de antidumping y subsidios, la administración Obama inició una protesta. El año pasado, la administración Trump bloqueó el nombramiento de nuevos árbitros de apelación.

Los manifestantes de Seattle que expresaron su preocupación por dar demasiado poder a la OMC fueron desestimados como contrarios al comercio.

Las negociaciones comerciales han estado dominadas por intereses corporativos, mientras que los grupos laborales, de consumidores y ambientales están en gran medida excluidos. No es ninguna sorpresa, entonces, que la OMC no tenga requisitos laborales o ambientales para aumentar los salarios o limitar la contaminación, o que establezca techos pero no pisos en los estándares de seguridad del consumidor. Tampoco existen reglas que disciplinen a las megacorporaciones monopolísticas que ahora distorsionan los mercados globales o que combaten las manipulaciones monetarias que crean ventajas comerciales injustas.

Algunos trabajadores estadounidenses están amargamente enojados por la retórica comercial de Donald Trump después de que se les prometieran repetidamente grandes beneficios de los acuerdos de “comercio”. Durante la era de la OMC, los países desarrollados han perdido millones de puestos de trabajo en el sector manufacturero. La desigualdad de ingresos entre países ricos y pobres, y dentro de los países, ha aumentado considerablemente.

Por supuesto, la OMC no está muerta todavía; la pregunta es: ¿Verá la crisis que se avecina y emprenderá las reformas necesarias para salvarse a sí misma? Poco probable: su prioridad actual es establecer nuevos límites a las regulaciones relativas al comercio electrónico y a la privacidad de datos en un momento en que la mayoría de la gente pide que se controle el sector.





–Glosado y editado–

© The New York Times