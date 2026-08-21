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La ONU y el indulto a Castillo

“Sin mayor sustento, el Grupo de Trabajo [de la ONU] determina que, cuando un presidente comete un delito en flagrancia, no puede ser detenido”.

    Adrián Simons Pino
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    Exagente ante la Corte IDH y profesor universitario

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    Resumen

    Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

    Ilustración: Giovanni Tazza
    Ilustración: Giovanni Tazza

    Desde hace unos días viene causando revuelo una opinión del Grupo de Trabajo sobre Detención Arbitraria [Grupo de Trabajo] del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas [ONU], con relación al expresidente Pedro Castillo. Además, hasta se ha llegado a afirmar que esa opinión favorable podría ser usada como sustento para justificar un eventual indulto.

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    OpiniónBasada en la interpretación y juicio de hechos y datos hechos por el autor.