La ONU y el indulto a Castillo

Desde hace unos días viene causando revuelo una opinión del Grupo de Trabajo sobre Detención Arbitraria [Grupo de Trabajo] del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas [ONU], con relación al expresidente Pedro Castillo. Además, hasta se ha llegado a afirmar que esa opinión favorable podría ser usada como sustento para justificar un eventual indulto.

En primer término, hay que advertir que ese Grupo de Trabajo atiende quejas o denuncias que pueda presentar cualquier persona por la violación del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, tratado internacional del cual el Perú es parte. El Grupo de Trabajo solo emite opiniones; sus decisiones no vinculan al Gobierno Peruano, solo puede formular recomendaciones. Con eso termina sus funciones respecto del reclamo planteado. Debe actuar con discreción, objetividad e independencia. En las siguientes líneas vamos a ver que no actúo bajo esos parámetros.

¿Qué argumentos invocó Castillo ante este Grupo de Trabajo? 1) No se le debió detener en flagrancia; 2) no puede haber detención sin previo antejuicio político ante el Congreso; 3) el mensaje a la nación del 7 de diciembre del 2022 está protegido por la libertad de expresión; 4) ese mensaje solo puede ser entendido como un “acto simbólico”; 5) ha sido víctima de discriminación por su origen [campesino y humilde]; 6) no gozó de un juicio justo ante un tribunal independiente e imparcial, violándose su presunción de inocencia.

¿A qué conclusiones no vinculantes llegó ese Grupo de Trabajo? 1) Que no se puede aplicar al presidente la figura de la flagrancia; por tanto, no debió ser detenido por la policía; 2) que tenía derecho al antejuicio político ante el Congreso; 3) la autoridad competente para juzgarlo era el Congreso y no el Poder Judicial; 4) por tanto, la detención de Castillo es arbitraria.

¿Qué recomendaciones realizó el Grupo de Trabajo? 1) La inmediata liberación de Castillo; 2) que se le conceda el derecho efectivo a obtener una indemnización y “otros tipos de reparación”.

Este Grupo de Trabajo no actuó con objetividad porque en el documento no existe ningún análisis sobre la protección del orden constitucional, ni una sola línea de reproche sobre la conducta de Castillo al pretender el cierre del Congreso, la intervención al Poder Judicial, Ministerio Público y Tribunal Constitucional. Pero sí “recomienda” para que Castillo sea indemnizado por su conducta ilícita al pretender quebrar el Estado de derecho.

Sin mayor sustento, el Grupo de Trabajo determina que, cuando un presidente comete un delito en flagrancia, no puede ser detenido. Antes debe ser sometido a un procedimiento de levantamiento de inmunidad ante el Congreso. Llevando el ritual al máximo. No importa si un presidente es descubierto en flagrancia, puede seguir delinquiendo hasta que el Congreso le quite la inmunidad. La democracia no puede ser tratada como una tonta útil que puede ser atacada sin consecuencia alguna.

El Grupo de Trabajo cuestiona severamente al Poder Judicial. Sin evidencia alguna, afirma que los jueces supremos que están juzgando a Castillo han actuado bajo un “ambiente de gran presión política”, que no dan garantías de independencia e imparcialidad y que no han respetado las reglas del debido proceso, violando la presunción de inocencia de Castillo. Si eso no fuese suficiente, este Grupo de Trabajo remarcó la falta de imparcialidad judicial, al inferir que los jueces que integran la Sala Suprema actuaron con sesgos y prejuicios personales.

Si bien es cierto que el documento emitido no vincula al Estado Peruano, sí puede ser usado para cuestionar y manchar todo el proceso penal que se sigue contra Castillo ante tribunales internacionales, como sería la Corte IDH. ¿Qué hacer? 1) Responder con argumentos jurídicos; 2) no patear el tablero del sistema interamericano de derechos humanos; 3) fortalecer nuestra presencia y proponer una reforma para que los puestos ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos no sean ocupados por activistas sino por verdaderos profesionales en derecho internacional de los derechos humanos. En síntesis, prepararnos para afrontar el frente externo.