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La otra crisis del agua

“En el Día Mundial del Medio Ambiente, recordemos que la Amazonía necesita mucho más que admiración desde lejos”.

    Gabriel Barreto Bentín
    Por

    Presidente y fundador de la Fundación Encuentros

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    "El río Amazonas registró en el 2024 niveles a solo siete centímetros del mínimo histórico del 2010". Foto: Andina
    "El río Amazonas registró en el 2024 niveles a solo siete centímetros del mínimo histórico del 2010". Foto: Andina

    Este 5 de junio, el Día Mundial del Medio Ambiente, es una buena ocasión para recordar que la Amazonía regula el clima de toda Sudamérica. Sus ecosistemas generan sus propias lluvias, sostienen cuencas que alimentan a millones de personas más allá de sus fronteras y albergan una biodiversidad incomparable. Al mismo tiempo, más del 50% de la población rural de Loreto no tiene acceso a agua potable, y más del 75% carece de saneamiento adecuado. Las consecuencias son devastadoras: 58% de anemia en niños menores de tres años, 21% de desnutrición crónica infantil y tasas de mortalidad infantil asociadas a enfermedades hídricas que simplemente no deberían existir en el siglo XXI.

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    OpiniónBasada en la interpretación y juicio de hechos y datos hechos por el autor.