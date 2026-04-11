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/ OpiniónBasada en la interpretación y juicio de hechos y datos hechos por el autor.

La política en el Perú: milagro macroeconómico, decepción a nivel micro

“Es indispensable votar juiciosamente, no visceralmente; no contra las personas, sino por las ideas, considerando la capacidad de implementarlas, buscando el bien común”.

    Ernesto Gallo Olmos
    Por

    Profesor de la Universidad de Piura

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    "El mérito de los siguientes presidentes fue no modificar las políticas macroeconómicas". Ilustración: Víctor Aguilar Rúa
    "El mérito de los siguientes presidentes fue no modificar las políticas macroeconómicas". Ilustración: Víctor Aguilar Rúa
    / VICTOR AGUILAR

    Hace unos años publiqué un libro sobre el milagro agroexportador del Perú. Explicaba las causas estratégicas y metaestratégicas de ese logro por el que, en el 2025, 170.000 hectáreas generan una facturación de US$6.100 millones. Para lograr dicha facturación, las canastas mundiales de alimentos productoras de granos (Estados Unidos, Argentina, etc.) requerirían usar 6,1 millones de hectáreas, que el Perú no tiene.

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    OpiniónBasada en la interpretación y juicio de hechos y datos hechos por el autor.