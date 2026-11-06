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La primera defensa frente a El Niño

“El Niño pondrá a prueba nuestra capacidad de respuesta, pero también nos recuerda que la resiliencia sanitaria empieza mucho antes de una emergencia”.

    Erika Pagani
    Por

    Gerente General de GSK Chile, Perú y Ecuador

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    Resumen

    Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

    Nuevamente Tumbes termina inundado por las intensas lluvias al norte del país. (Latina Noticias)
    Nuevamente Tumbes termina inundado por las intensas lluvias al norte del país. (Latina Noticias)

    Hay decisiones que parecen pequeñas hasta que llega una emergencia: revisar un carné de vacunación, llevar a un niño por una dosis pendiente o acercarnos a un establecimiento de salud. Ante el escenario de El Niño Costero, que ya está teniendo impactos y podría extenderse hasta 2027, prepararnos también significa fortalecer nuestra primera línea de defensa: la prevención.

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