La primera defensa frente a El Niño

Hay decisiones que parecen pequeñas hasta que llega una emergencia: revisar un carné de vacunación, llevar a un niño por una dosis pendiente o acercarnos a un establecimiento de salud. Ante el escenario de El Niño Costero, que ya está teniendo impactos y podría extenderse hasta 2027, prepararnos también significa fortalecer nuestra primera línea de defensa: la prevención.

En el Perú conocemos bien sus consecuencias: las lluvias, inundaciones y huaicos afectan viviendas, carreteras e infraestructura sanitaria, aumentando los riesgos para la salud. , Por eso, prepararnos para El Niño también implica asegurar que la vacunación llegue a tiempo y a todas las personas que la necesitan.

El país está avanzando. El Ministerio de Salud actualizó este año el Esquema Nacional de Inmunizaciones, que pasó de 18 a 23 vacunas más 1 anticuerpo monoclonal. Además, su Hoja de Ruta de Inmunizaciones 2026 busca coberturas iguales o superiores al 95% para todas las vacunas y en todos los distritos. Es una meta ambiciosa, pero necesaria.

El sarampión nos recuerda por qué: la OPS advierte sobre el incremento de casos en las Américas y ha llamado a reforzar la vacunación y cerrar las brechas de inmunidad. En el Perú, el Minsa ha intensificado la vigilancia y la respuesta ante esta enfermedad.

También hemos visto una acción decidida frente a la tos ferina: en Loreto se desplegaron brigadas interculturales que llevaron vacunación y atención hasta comunidades amazónicas; para julio, más de 9.000 pobladores habían sido vacunados en el marco de la emergencia sanitaria.

Detrás de estas cifras hay algo esencial: personas llegando a personas. Un profesional de salud que recorre un río para llegar a una comunidad. Una madre que guarda un carné. Una familia que vuelve por la siguiente dosis. La vacunación no termina con la primera dosis cuando el esquema exige más; cada dosis suma y completar el esquema es asegurar la protección.

En ese esfuerzo, el personal de enfermería es un pilar de los programas de inmunización. Su labor no se limita a administrar vacunas: acompañan, educan y orientan a las familias para que tomen decisiones informadas. Cada contacto con la comunidad es una oportunidad para revisar esquemas, fomentar su cumplimiento y reforzar el valor de la prevención.

Conscientes de ello, desde GSK impulsamos iniciativas de capacitación dirigidas a enfermeras líderes del Minsa, EsSalud y Fuerzas Armadas, fortaleciendo sus capacidades para la gestión de campañas de vacunación y la educación a la población. Asimismo, trabajamos con las Gerencias Regionales de Salud para apoyar la difusión de los esquemas de inmunización del Programa Ampliado de Inmunizaciones, contribuyendo a que la información llegue clara y oportunamente a las familias en todo el país.

Desde GSK creemos que este esfuerzo exige ciencia, educación, colaboración y continuidad. El Estado está acercando la prevención a la población. Al sector privado nos corresponde sumar capacidades y apoyar a quienes cuidan de nuestra salud. A cada ciudadano le toca revisar sus carnés, completar las dosis pendientes y animar a otros a hacerlo.

El Niño pondrá a prueba nuestra capacidad de respuesta, pero también nos recuerda que la resiliencia sanitaria empieza mucho antes de una emergencia. A veces, prepararnos es tan sencillo como no dejar una vacuna para después.