🟢PROTECCIÓN DE SITIOS ARQUEOLÓGICOS

El Ministerio de Cultura tomó una decisión provisional, pero acertada: dispuso la protección por dos años de los sitios arqueológicos huaca Los Guanilos (en el distrito de Mochumí, Lambayeque) y Tocuco (en el distrito de Pachia, Tacna). Asimismo, amplió la medida en Mesa Redonda 1 (en la provincia limeña de Barranca). Con esta protección, el ministerio busca prevenir mayores daños en estructuras prehispánicas afectadas por la acción del hombre y procesos naturales. En Tocuco, por ejemplo, se han registrado invasiones.

🟢AUTORIZAN INICIO DE JUICIO ORAL CONTRA CERRÓN, BERMEJO Y BELLIDO

El juez Wilson Verástegui, del Décimo Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional, autorizó el inicio del juicio oral contra el prófugo Vladimir Cerrón y los congresistas Guillermo Bermejo y Guido Bellido, por presunta afiliación terrorista. El cabecilla terrorista Víctor Quispe Palomino está incluido en el proceso. La fiscalía ha pedido 25 años de cárcel para Cerrón y 20 años para Bermejo y Bellido, además de su inhabilitación definitiva para ejercer cargos públicos.

🔴LIMEÑOS SE SIENTEN INSEGUROS EN EL TRANSPORTE PÚBLICO

El transporte público es uno de los principales sectores afectados por la ola de extorsión, sobre todo en Lima, algo que se evidencia en las cifras del INEI incluidas en el último informe del IPE para El Comercio: el 83% de capitalinos se siente inseguro en el transporte público (los cajeros automáticos, con 87%, son donde más inseguros se sienten). Los más afectados son las personas que a diario usan buses o combis ( 76%) o colectivos ( 11%) como su principal medio de transporte.