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La protección legal que nuestra gastronomía necesita

“Proteger nuestras recetas tradicionales no solo significa preservar una forma de cocinar, sino también reconocer nuestra historia e identidad”.

    Luis Diez Canseco
    Por

    Decano de la Facultad de Derecho y Ciencias Humanas de la Universidad Tecnológica del Perú (UTP)

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    Resumen

    Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

    En la actualidad, el Perú cuenta con un registro de nueve Especialidades Tradicionales Garantizadas que han sido reconocidas por el Indecopi, entre ellas la papa a la huancaína.
    En la actualidad, el Perú cuenta con un registro de nueve Especialidades Tradicionales Garantizadas que han sido reconocidas por el Indecopi, entre ellas la papa a la huancaína.

    A propósito del Día Nacional de la Cocina y Gastronomía Peruana, que se celebra cada segundo domingo de setiembre, es importante recordar que nuestra culinaria es una de las expresiones que mejor representa el mestizaje de la cultura nacional. Es el resultado de más de cinco siglos de intercambios de productos y métodos de cocina originarios con aquellos que fueron llegando mediante las corrientes migratorias de Europa, África y Asia. Todo ello ha contribuido a forjar una tradición culinaria única de la que nos sentimos profundamente orgullosos y que se ha consolidado, además, como fuente de empleo y promoción del turismo.

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