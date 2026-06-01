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La renuncia de Luz Pacheco y un TC que se adentra en aguas oscuras

“Parece que los magistrados del TC han cruzado una línea que Luz Pacheco ya no está dispuesta a tolerar”.

    Paolo Barrero
    Por

    Politólogo por la PUCP

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    "Tanto Pacheco como los colegas de quienes ahora se distancia fueron escogidos por el Congreso en el 2022 mediante un proceso cuestionado por su falta de transparencia". Foto: Andina
    "Tanto Pacheco como los colegas de quienes ahora se distancia fueron escogidos por el Congreso en el 2022 mediante un proceso cuestionado por su falta de transparencia". Foto: Andina

    Es un error pensar que la renuncia de Luz Pacheco está relacionada únicamente con asuntos administrativos: desde mediados del año pasado, la presidenta del TC ha tenido que afrontar cada vez más y más graves irregularidades dentro y fuera del Tribunal Constitucional (TC).

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