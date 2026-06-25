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La seguridad hemisférica

“En relación con el Perú, este año es sugerente de un claro alineamiento con Estados Unidos”.

    Andrés Gómez de la Torre Rotta
    Por

    Exdirector de la Escuela Nacional de Inteligencia

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    Resumen

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    "Recientemente, el secretario de Defensa, Pete Hegseth, habló de la posibilidad de ejemplificar lo actuado en Venezuela con Ecuador y Guatemala, pero hay un objetivo pendiente con México". Ilustración: Giovanni Tazza
    "Recientemente, el secretario de Defensa, Pete Hegseth, habló de la posibilidad de ejemplificar lo actuado en Venezuela con Ecuador y Guatemala, pero hay un objetivo pendiente con México". Ilustración: Giovanni Tazza

    Dos indicadores de la política de seguridad de Estados Unidos hacia el hemisferio resultan relevantes para comprender los actuales escenarios estratégicos.

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    OpiniónBasada en la interpretación y juicio de hechos y datos hechos por el autor.