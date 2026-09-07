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¿La siguiente generación está preparada para liderar las empresas familiares?

“Heredar acciones puede ser un acto jurídico. Pero heredar un legado empresarial y hacerlo crecer es una responsabilidad que se construye mucho antes de ocupar el puesto del predecesor”.

    Julia Velarde Sussoni
    Por

    Docente de la Universidad de Lima

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    Resumen

    Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

    "La verdadera pregunta no es si la siguiente generación está calificada para recibir la empresa, sino si se le está preparando para liderarla". Ilustración: Giovanni Tazza
    "La verdadera pregunta no es si la siguiente generación está calificada para recibir la empresa, sino si se le está preparando para liderarla". Ilustración: Giovanni Tazza

    En el tejido empresarial peruano y latinoamericano, la empresa familiar representa el motor de la economía y la principal fuente de empleo formal. Sin embargo, una de sus mayores vulnerabilidades es el relevo generacional. Ante la duda de si quienes asumirán el liderazgo están listos para desenvolverse en un entorno de volatilidad, disrupción digital y exigencia de sostenibilidad, la respuesta va más allá de un sí o un no: la preparación no depende solo de títulos académicos o del traspaso de acciones, sino de construir competencias integrales y fortalecer la institucionalidad familiar.

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    OpiniónBasada en la interpretación y juicio de hechos y datos hechos por el autor.