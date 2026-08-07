La trampa del piloto exitoso: ¿por qué la IA se estanca en las empresas peruanas?

Cada semana escucho la misma frase: “Ya implementamos inteligencia artificial”. La evidencia suele ser un chatbot, un copiloto para los empleados o un piloto exitoso en un área específica.

Pero esa no es la pregunta correcta. La verdadera pregunta es: ¿esta iniciativa está cambiando el negocio o solo demuestra que la tecnología funciona?

Existe un precedente histórico interesante. Cuando aparecieron los motores eléctricos, muchas fábricas reemplazaron las máquinas de vapor sin cambiar el diseño de sus plantas. La productividad apenas mejoró. La verdadera revolución ocurrió cuando reorganizaron toda la fábrica alrededor de la nueva tecnología.

Con la inteligencia artificial estamos cometiendo el mismo error.

La conversación ya no gira en torno a quién tiene el modelo más avanzado. El desafío ahora es otro: cómo integrar la IA a la operación diaria de forma rentable, segura y escalable.

Ahí es donde muchas empresas se quedan estancadas.

Un piloto puede funcionar para un grupo pequeño de usuarios. Pero cuando la solución debe atender a miles de clientes, analizar información en tiempo real o integrarse con múltiples sistemas, aparecen los verdaderos desafíos: infraestructura, calidad de los datos, seguridad y costos.

Hoy incluso las principales empresas tecnológicas están concentrando buena parte de sus inversiones en hacer que la IA sea más eficiente de operar, no solo más inteligente. Ese cambio de enfoque deja una lección importante para el Perú: el éxito no depende únicamente de adoptar IA, sino de estar preparados para sostenerla a gran escala.

Por eso, la conversación en los directorios también debe cambiar. En lugar de preguntar qué herramienta comprar, deberían preguntarse si la organización está preparada para rediseñar procesos, aprovechar sus datos y convertir la IA en una capacidad permanente, no en un experimento aislado.

La ventaja competitiva no será para quien implemente más pilotos ni para quien compre el modelo más costoso. Será para quien logre integrar la inteligencia artificial en el corazón de su operación, manteniendo el equilibrio entre innovación, costos y confianza.

La IA no es un software que simplemente se instala. Es una nueva infraestructura para competir.

Las empresas peruanas todavía están a tiempo de dar ese salto. Pero la diferencia entre liderar la próxima década o quedarse atrás no dependerá de tener más inteligencia artificial, sino de construir organizaciones capaces de aprovecharla cuando deje de ser una novedad y se convierta en el nuevo estándar.