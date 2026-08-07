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La trampa del piloto exitoso: ¿por qué la IA se estanca en las empresas peruanas?

“La IA no es un software que simplemente se instala. Es una nueva infraestructura para competir”.

    Carol Macavilca
    Por

    Experta en estrategia comercial para infraestructura cloud e inteligencia artificial en Broadcom desde Silicon Valley

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    Resumen

    Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

    "Las empresas peruanas todavía están a tiempo de dar ese salto". Ilustración: Víctor Aguilar Rúa
    "Las empresas peruanas todavía están a tiempo de dar ese salto". Ilustración: Víctor Aguilar Rúa

    Cada semana escucho la misma frase: “Ya implementamos inteligencia artificial”. La evidencia suele ser un chatbot, un copiloto para los empleados o un piloto exitoso en un área específica.

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