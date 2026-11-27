Lo vivido en torno a la inteligencia artificial durante el 2026 revela un recorrido marcado por el entusiasmo inicial y las contradicciones que surgieron al llevarla a la práctica. Las expectativas de transformación, eficiencia y productividad comenzaron a confrontarse con los primeros resultados en industrias clave de los mercados más desarrollados. El impulso inicial por acelerar la adopción comenzó a ceder ante las dudas, el reconocimiento de pasos en falso y los errores de decisión que llevaron a algunas compañías a revisar el rumbo.

Acelerar y frenar. En julio, Goldman Sachs celebraba el ‘vibe coding’ (programar describiéndole a la IA lo que se quiere). En octubre, según directrices internas a las que tuvo acceso Bloomberg, el banco de inversión estadounidense retiró las herramientas de programación con IA a traders y banqueros.

Despedir y recontratar. En mayo y junio, las empresas estadounidenses atribuyeron a la IA más de 100.000 despidos. Luego llegaron las rectificaciones: Ford readmitió a 350 ingenieros y uno de sus directivos reconoció el error. Hoy, el 55% de los empleadores lamenta sus recortes y solo el 8,4% volvería a tomar esa decisión.

Invertir y poner límites. El entusiasmo por incorporar herramientas de IA también empezó a confrontarse con sus costos. Uber agotó en cuatro meses el presupuesto destinado a estas tecnologías y estableció un límite mensual de US$1.500 para su uso. Apple, por su parte, redujo de US$300 a US$200 el límite diario.

Exigir y sobrecargar. Algunas compañías comenzaron a incorporar el uso de IA en las evaluaciones de desempeño, como hizo Meta, vinculándolo con promociones y bonificaciones. Sin embargo, la adopción obligatoria no siempre se tradujo en mayor productividad: un directivo de la empresa sostuvo que el uso de estas herramientas había duplicado la carga laboral.

¿Qué les dicen estos casos a los CEO y líderes de las empresas peruanas? Que esta vez tienen una ventaja: lo ocurrido en los mercados más desarrollados permite anticipar problemas que también podrían enfrentar las compañías peruanas, especialmente si la velocidad de adopción supera la capacidad de sus líderes para entender, evaluar y gobernar esta tecnología.

Las cifras muestran que esa brecha ya existe. Según Stanford, los CEO utilizan la IA menos de una hora a la semana, pese a que impulsan su adopción en sus organizaciones. A su vez, el 71% de los directores considera que sus juntas deben fortalecer sus conocimientos sobre IA, pero solo el 8% reporta tener una experiencia sólida en la materia, según PwC. En el Perú, el panorama es todavía más incipiente: solo el 10% de las empresas cuenta con políticas de IA aprobadas y el 66% de los directorios carece de especialistas, de acuerdo con EY.

El problema excede lo técnico y alcanza al gobierno corporativo: falta un marco de actuación que permita tomar decisiones coherentes y anticiparse a sus consecuencias, para evitar que las contradicciones terminen erosionando el margen del negocio.

La responsabilidad del directorio es exigir un sistema para gobernar la adopción de la IA a partir de cinco frentes de acción. Primero, estrategia antes que herramienta: determinar dónde la IA puede proteger o amenazar el margen del negocio. Segundo, política responsable: contar con una política aprobada por la junta y un ejecutivo con mandato claro. Tercero, competencia en la sala: incorporar experiencia independiente en IA y fortalecer la formación del directorio. Cuarto, entorno controlado: ofrecer un espacio seguro, con datos protegidos, porque prohibir sin proporcionar alternativas puede empujar a los colaboradores a utilizar herramientas por fuera de los canales autorizados. Quinto, presupuesto ligado a valor: establecer métricas de retorno desde el inicio, un tablero trimestral de gasto, uso, riesgo y margen, y criterios definidos de antemano para decidir cuándo acelerar y cuándo frenar.

La experiencia del 2026 demuestra que acelerar y frenar son decisiones legítimas. Lo costoso es tomarlas sin un sistema. Quien instale esa caja de cambios antes de finalizar el año podrá avanzar en el 2027 con velocidad y control, sin perder de vista lo que importa: las personas y los márgenes que permiten seguir en carrera.