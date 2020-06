La cuarentena ha puesto más que nunca en evidencia las profundas desigualdades que existen en el Perú. La salud de los peruanos más excluidos se encuentra en mayor riesgo al sufrir de más enfermedades preexistentes, al verse forzados a salir a trabajar a la calle, a comprar en atiborrados mercados y al vivir en localidades con menor acceso a servicios médicos. En las últimas semanas, en los bancos hemos sido testigos de primera línea de una manifestación más de esta profunda injusticia: dentro del enorme esfuerzo desplegado por el Gobierno y las instituciones financieras para que los peruanos accedan al bono Yo Me Quedo en Casa, miles se han visto forzados a salir de sus hogares y hacer largas colas en agencias para retirar el bono en efectivo, por la simple pero absurda razón de que no contaban con una cuenta bancaria.

Hoy, solo cuatro de cada diez peruanos tienen una cuenta en una institución financiera. Eso implica que deben movilizarse por la ciudad para entregar dinero a sus padres e hijos o pagar compras con contacto mano a mano. Por supuesto, también significa que están más excluidos de los préstamos formales, que hoy urgen para reactivar los negocios de los que dependen sus familias. Eso sucede también fuera del contexto de esta crisis, pues quien opera al margen del sistema formal encuentra financiamiento solo en el mundo del agiotista. Y, al final del día, el drama es que el préstamo más caro es aquel que se necesita pero no se tiene.

Esta terrible crisis habría sido menor para muchos si, al cumplir 18 años, todos los peruanos tuviéramos una cuenta, ya sea en una institución financiera pública o privada. Por cierto, no es un tema de negocio, pues los bancos no ganan dinero si la gente simplemente tiene cuentas abiertas, pero no adquiere otros productos financieros. Hay que verlo como una estrategia nacional de inclusión.

Una razón que ha llevado a que las cuentas no estén más masificadas es que el modelo tradicional de atender a los clientes en el sistema financiero es muy caro, ya que lleva a que sea casi imposible abrir una agencia bancaria o poner un agente corresponsal en todos los distritos del Perú. Sin embargo, hoy la tecnología nos permite llegar a los peruanos de una manera segura y económica, más aun cuando prácticamente todos tienen un teléfono celular y cada día la penetración de Internet aumenta. Ese es el camino: que el banco llegue a la palma de la mano de todos los peruanos a través de sus celulares. Y varias instituciones ya han lanzado potentes iniciativas digitales con la visión de aumentar la inclusión financiera, como es el caso de Yape, Tunki, Lukita o Plin. Pero, para avanzar rápido, se necesita que el sector privado y el Estado trabajen de la mano para eliminar las barreras que hacen más cuesta arriba este camino.

Hay razones para ser optimistas, pues en las últimas décadas hemos sido testigos de un avance extraordinario. Entre el 2001 y el 2019, el número de peruanos que han podido acceder a préstamos de consumo o hipotecarios del sistema financiero se ha multiplicado por más de cinco, pasando de 1,1 millones de personas a 5,6 millones. Además, antes de que la cocina peruana fuese un merecido referente internacional, ya existía otra industria en la que el Perú era reconocido como líder mundial: las microfinanzas. Para muestra, un botón: en el mismo período esta industria multiplicó casi diez veces el número de microempresarios a los que les otorga créditos, pasando de 292 mil en el 2001 a 2,2 millones en el 2019.

El Perú es capaz de cosas extraordinarias, si todos trabajamos juntos para conseguirlas. Deberíamos proponernos que el bicentenario se inicie con todos los peruanos incluidos dentro del sistema que más seguridad sanitaria y económica brinda a todos: el financiero formal. Cualquier otra ruta solo nos llevará a profundizar la pobreza y las desigualdades que hoy hacen sufrir tanto a nuestro país.