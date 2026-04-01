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/ OpiniónBasada en la interpretación y juicio de hechos y datos hechos por el autor.

Las encuestas bajo sospecha: ¿confiar o no confiar?

“Aunque no tenemos pruebas para afirmar que las encuestadoras nos manipulan, sí podemos plantear dudas razonables a sus resultados”.

    Fernando Huamán Flores
    Por

    Director del Centro de Investigación en Opinión Pública, UDEP

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    Resumen

    Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

    Ilustración: Giovanni Tazza
    Ilustración: Giovanni Tazza

    En un contexto marcado por la incertidumbre política, los termómetros estadísticos de la opinión pública juegan un papel fundamental. Frente a un elevado porcentaje de ciudadanos que no tiene claro por quién votar, las encuestas delimitan el número de alternativas elegibles e influyen en quiénes están expectantes a los movimientos de la intención de voto. Este pragmatismo, que podría ser determinante en el resultado final de las elecciones, nos obliga a preguntarnos si realmente las encuestas son el reflejo de la realidad o se han convertido en actores políticos que pretender direccionar el destino del país.

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    OpiniónBasada en la interpretación y juicio de hechos y datos hechos por el autor.