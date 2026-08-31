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Las escuelas públicas con riesgo sísmico ya están identificadas, lo que no avanza es la obra

“No se trata únicamente de incorporar escuelas a una lista de prioridades, sino de lograr que aquellas cuyo riesgo ya ha sido identificado pasen, finalmente, del diagnóstico a la obra”.

    Juan Carlos Atoche
    Por

    profesor de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Piura (UDEP)

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    Resumen

    Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

    "El problema es que el riesgo ya está identificado. El Perú cuenta con cerca de 55.000 locales educativos públicos y, según el diagnóstico del Ministerio de Educación, más de 26.000 se encuentran en condiciones de riesgo sísmico".
    "El problema es que el riesgo ya está identificado. El Perú cuenta con cerca de 55.000 locales educativos públicos y, según el diagnóstico del Ministerio de Educación, más de 26.000 se encuentran en condiciones de riesgo sísmico".

    El sismo de magnitud 7,2 ocurrido el jueves 20 de agosto volvió a poner sobre la mesa una pregunta que el Perú no puede seguir postergando: ¿qué tan preparadas están nuestras escuelas para enfrentar un terremoto de mayor magnitud?

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    OpiniónBasada en la interpretación y juicio de hechos y datos hechos por el autor.