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/ OpiniónBasada en la interpretación y juicio de hechos y datos hechos por el autor.

Las flores que sí necesitan las madres en su día

“Las flores de Bach no buscan reemplazar procesos terapéuticos o médicos, sino que pueden integrarse a una mirada más amplia del autocuidado emocional”.

    Stefanie Vidarte
    Por

    Comunicadora y terapeuta de flores de Bach

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    Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

    "Más allá de la herramienta en sí, lo valioso es el mensaje que transmiten: cuidar también implica detenerse, observarse y darse permiso para recibir apoyo".
    "Más allá de la herramienta en sí, lo valioso es el mensaje que transmiten: cuidar también implica detenerse, observarse y darse permiso para recibir apoyo".

    En esta época del año, en la que somos bombardeados por la publicidad y el márketing que nos invitan a “premiar” a las madres por su día, vale la pena preguntarnos qué estereotipos estamos reforzando a través de estos regalos: ¿el de la mujer que cuida, sostiene y resuelve todo? ¿O el de la mujer perfecta, que luce bien, no se equivoca y parece inmune al desgaste?

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    OpiniónBasada en la interpretación y juicio de hechos y datos hechos por el autor.