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Las taras legales de la gestión socioambiental

“La gestión socioambiental no se puede limitar a mostrar requerimientos cumplidos, sino que debe entender cómo la operación crea o destruye valor para las partes interesadas”.

    Diego Espinosa
    Por

    Especialista en Gestión Socioambiental y Sostenibilidad

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    Resumen

    Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

    Ilustración: El Comercio
    Ilustración: El Comercio

    Los sistemas de gestión socioambiental en sectores extractivos mantienen un sesgo de cumplimiento: se implementan para cumplir con requerimientos normativos, ya sea públicos o financieros. Se enfocan en atender a la multiplicidad de auditores y contrapartes (reguladores, financistas, comunidades) en lugar de en los componentes operativos y socioambientales gestionados. La gestión resulta dispersa e ineficiente, sin una mirada que la integre y la oriente hacia impactos reales. Lograr una gestión estratégica del valor de los componentes socioambientales, que ordene y supere la diversidad de enfoques, lenguajes, intereses, estándares y metodologías, es el principal desafío para la sostenibilidad.

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