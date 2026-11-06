Las taras legales de la gestión socioambiental

Los sistemas de gestión socioambiental en sectores extractivos mantienen un sesgo de cumplimiento: se implementan para cumplir con requerimientos normativos, ya sea públicos o financieros. Se enfocan en atender a la multiplicidad de auditores y contrapartes (reguladores, financistas, comunidades) en lugar de en los componentes operativos y socioambientales gestionados. La gestión resulta dispersa e ineficiente, sin una mirada que la integre y la oriente hacia impactos reales. Lograr una gestión estratégica del valor de los componentes socioambientales, que ordene y supere la diversidad de enfoques, lenguajes, intereses, estándares y metodologías, es el principal desafío para la sostenibilidad.

Gobernanza legalista

Usualmente, las estructuras organizacionales separan la gestión ambiental de la social en gerencias aparte, la primera centrada en el cumplimiento regulatorio nacional y la segunda en relaciones comunitarias y asistencia social local. La gerencia de gestión ambiental regulatoria se coloca por encima de la de gestión comunitaria, y el derecho ambiental enmarca el relacionamiento con partes interesadas. Muchos especialistas de estas gerencias vienen del derecho y las comunicaciones: las operaciones se enfocan en el cumplimiento regulatorio y el manejo de las expectativas locales.

Este esquema está siendo cuestionado por los estándares internacionales que, con una mirada más técnica, integran la gestión socioambiental. Pero se aplican los umbrales mínimos en lugar de sus enfoques integrales. Siguen apuntando al cumplimiento, ya no de la regulación nacional, sino de los del financiamiento. Se acomodan a las contrapartes de turno: el ministerio u organismo regulador por un lado, comunidades por otro, financistas por otro.

La gestión se dispersa, se generan muchos estudios y planes que, a pesar de ocuparse de los mismos componentes socioambientales, son compartimentalizados, repetitivos o contradictorios. Luego solo pueden mostrar los montos invertidos en asistencialismo o el número de empleos generados, pero no la medición económica del valor o el costo socioambiental creado.

Gestión “socioambiental”

Para lograr una operación realmente sostenible, la gestión ambiental debe interiorizarse dentro de la gestión social porque los componentes ambientales se gestionan por su valor social. Incluso la conservación de ecosistemas y biodiversidad tiene valor porque es un legado para las generaciones futuras. Esto permite integrar todo en una “segunda contabilidad”, paralela a la contabilidad lucrativa empresarial. La gestión del valor social, los beneficios o costos que la empresa crea para la sociedad debe situarse, en términos de gobernanza, al mismo nivel que la gestión estratégica tradicional orientada a la creación de valor privado.

Las ciencias de la gestión, a diferencia del derecho, tienen como foco no el cumplimiento de requerimientos normativos, sino el manejo del valor o el costo creado por las operaciones. En el caso de la sostenibilidad, la gestión socioambiental no se puede limitar a mostrar requerimientos cumplidos, sino que debe entender cómo la operación crea o destruye valor para las partes interesadas, y diseñar el sistema de gestión estratégicamente, desde ese enfoque.

Sostenibilidad y partes interesadas

En esta visión estratégica de la gestión socioambiental, el valor gestionado es valor para terceros: la nación, las comunidades aledañas, las generaciones futuras, etc. La gobernanza, por ende, debe incorporar a las partes interesadas y su valoración de los impactos potenciales desde el dimensionamiento inicial del sistema de gestión. A cada parte se le debe dar un nivel decisional proporcional a su posible afectación o incidencia, desde simplemente informar, consultar hasta empoderar y asociar, integrando las formas locales de gobernanza, muchas veces indígenas, así como las actividades económicas y territoriales preexistentes.