Aplicar una medida de protección arancelaria, por decisión política y no técnica, es una medida populista y facilista. La evidencia ha demostrado que estas medidas no solucionan los problemas del sector, pero sí generan aumentos de precios, además de alentar la informalidad y el contrabando. El libre comercio es como el oxígeno que respiramos.

Hoy, nuestros productos se venden en todo el mundo. Las empresas acceden a un mercado 337 veces más grande que el local. Los clientes ya no son 32 millones de peruanos, sino más de 3.000 millones de personas.

Gracias al libre comercio compramos maquinaria e insumos para producir, lo que fortalece la competitividad de las industrias. Gana el ciudadano, que elige entre una mayor variedad de productos, precios y calidades; y ganan las más de 35.000 mypes importadoras, pues tienen libertad para crecer. Peruanos que emprenden y que invierten en negocios

Sin embargo, se ha anunciado la decisión de aplicar una salvaguardia a las importaciones de prendas para proteger la industria nacional. ¿Qué significa eso? Que el costo de importar ropa se incrementará al pagar un mayor arancel.

¿Cómo afecta esto a los ciudadanos? 1) Todas las empresas importadoras pagarán un mayor costo por la ropa importada. Los precios de la ropa subirán, lo cual afectará la ya golpeada economía familiar. Los más perjudicados serán los pobres, que no podrán acceder a esa vestimenta más cara. 2) Son casi 5.000 mypes dedicadas a la importación de ropa y comercialización. Muchas no podrán pagar ese mayor precio y cerrarán sus negocios o se volverán informales. 3) Aplicar una medida sin sustento técnico generará retaliación y afectará nuestras exportaciones, principalmente las agrícolas y pesqueras no tradicionales. Miles en el campo y la industria, así como pescadores artesanales, perderán sus empleos. Gravísimo.

¿La medida ayudará a la industria nacional? No. Porque los problemas regulatorios, de acceso a financiamiento y de falta de innovación y encadenamientos seguirán.

Basta ver el caso del calzado. Desde hace 25 años, estas importaciones pagan un mayor arancel “para proteger la industria nacional”. ¿El resultado? Los peruanos pagamos US$56 millones más por el calzado adquirido en este período y la industria nacional no mejoró. La producción se mantuvo estancada entre los S/800 y S/1.000 millones. Y encima, las exportaciones cayeron en los últimos años.

No nos dejemos engañar. La protección para unos cuantos la pagaremos los 32 millones de peruanos. Exijamos apoyo del Estado para ser más eficientes, productivos y aprovechar el libre comercio, produciendo y vendiendo más al mundo en lugar de proteger nuestro pequeño mercado interno.