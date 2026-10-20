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Lo que nos cuenta PISA 2025 de la educación en América Latina

“PISA 2025 sugiere una segunda vía, distinta, más positiva: la familia puede jugar un rol clave y al alcance de todos cuando la escuela se convierte en parte de la conversación familiar”.

    Mercedes Mateo
    Por

    Jefe de la División de Educación del BID

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    Resumen

    Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

    Ilustración: El Comercio
    Ilustración: El Comercio

    Los últimos resultados de las pruebas PISA dejaron malos resultados para América Latina y el Caribe. La región sigue en la mitad baja del desempeño mundial en los tres dominios evaluados: uno de cada dos estudiantes de 15 años no alcanza el nivel mínimo de competencias ni en lectura, ni en matemática, ni en ciencias. En la OCDE, esa proporción es de uno de cada cinco. En promedio, nuestros estudiantes están entre cuatro y cinco años de escolaridad por detrás de sus pares de los países desarrollados, y la brecha con la OCDE, aunque se redujo desde el 2022, lo hizo sobre todo porque los países de mejor desempeño del mundo cayeron, no porque la región mejoró.

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