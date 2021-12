Conforme a los criterios de Saber más

A menudo, un aborto ocurre porque una mujer está embarazada cuando no tenía la intención de estarlo. Si los opositores al aborto se toman en serio la disminución de la necesidad de aborto en lugar de simplemente castigar a las mujeres y los médicos, deberían unirse en torno al acceso a la anticoncepción. Sin embargo, estos, en gran medida, se interponen en el camino.

A partir del 2019, los investigadores encontraron que el 45% de todos los embarazos en EE.UU. no fueron intencionales y aproximadamente el 40% de los embarazos no deseados se interrumpieron. Esto hace que las matemáticas sean muy simples: disminuyen los embarazos no deseados y disminuyen los abortos.

La mejor manera de hacerlo es con un fácil acceso a los métodos anticonceptivos modernos, particularmente los de acción prolongada, junto con una educación sexual integral. La tasa de aborto en EE.UU. está en un mínimo histórico debido a una disminución significativa en los embarazos no deseados, que los investigadores del Instituto Guttmacher dicen que “se explica de manera más plausible por un mayor y mejor uso de anticonceptivos”.

La mayoría de los grupos antiaborto no favorecen públicamente el acceso pleno y gratuito a algunos de los anticonceptivos más efectivos, y muchos se oponen firmemente a ellos. Algunos incluso afirman (contrariamente al consenso científico) que algunos de los métodos más comunes, incluida la píldora del día siguiente, son “abortivos”.

A primera vista, esto tiene muy poco sentido. ¿Por qué los grupos que quieren poner fin al aborto no apoyarían la forma más eficiente de hacer que los abortos sean menos comunes? La respuesta es que su misión se extiende más allá del aborto y en la regulación del sexo, los roles de género y la familia. La anticoncepción y el aborto están unidos porque ambos ofrecen a las mujeres la libertad de tener relaciones sexuales por placer dentro o fuera del matrimonio, y ambos permiten a las mujeres un mayor control sobre sus vidas y futuros. El objetivo “pro-vida” no es el fin del aborto. Es establecer otro medio para controlar a las mujeres.

Los conservadores ya están apuntando a la anticoncepción. El expresidente de EE.UU. Donald Trump recortó los fondos para la prevención e investigación del embarazo adolescente, y prohibió que los fondos federales de planificación familiar vayan a organizaciones que les dijeron a las mujeres sus opciones legales en el embarazo. El actual presidente Joe Biden revirtió esa regla.

Estos recortes ocurrieron a pesar de la clara evidencia de que son contraproducentes. Los datos del 2008 muestran que alrededor del 95% de los embarazos no deseados ocurrieron entre mujeres que no estaban usando anticonceptivos o que los usaban de manera inconsistente o incorrecta.

Enfatizar la importancia de la anticoncepción no tiene por qué ir de la mano con la estigmatización del aborto. El aborto es atención médica. Pero, al igual que con la atención médica en general, la mayoría de las personas prefieren la prevención siempre que sea posible. Sin embargo, cuando se trata del aborto, los opositores quieren prohibir el procedimiento médico y también hacer que sea más difícil evitarlo.

Cuando una mujer está embarazada y no quiere estarlo, el derecho al aborto es fundamental. Cuando una mujer quiere evitar quedar embarazada, el derecho a la anticoncepción es fundamental. Ambos derechos son inextricables entre sí, ambos enfrentan oposición, y ambos son piezas no negociables de una vida libre para cualquier persona con útero. Y es precisamente por eso que ambos son controvertidos.





–Glosado, editado y traducido–

