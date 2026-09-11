Los eventos naturales no pueden evitarse, los desastres sí

Cada vez que el fenómeno El Niño (FEN) se presenta, el país vuelve a enfrentarse a lluvias intensas, huaicos, inundaciones, pérdidas humanas y materiales. Según el Centro Nacional de Estimación, Prevención y Reducción del Riesgo de Desastres (Cenepred), más del 70 % del territorio nacional presenta algún nivel de vulnerabilidad frente a amenazas naturales. El problema no está en que el evento ocurra, sino en que seguimos siendo sorprendidos por un fenómeno que la ciencia anuncia con semanas o meses de anticipación.

La diferencia entre un evento natural y un desastre no es semántica, se mide en vidas y patrimonios. Un evento natural, como las lluvias extraordinarias que acompañan al FEN, es un fenómeno físico que ninguna política pública puede detener. Un desastre, en cambio, surge cuando ese fenómeno se encuentra con personas en situación de vulnerabilidad. Dicho de otra forma: el huaico que destruye una vivienda no es inevitable porque llovió, sino porque esa vivienda estaba construida en una zona de riesgo, sin materiales adecuados y sin ningún sistema de alerta que permitiera a sus habitantes ponerse a salvo. Ahí es donde la prevención tiene todo el poder.

La gestión del riesgo de desastres no empieza cuando el río se desborda, sino mucho antes. Implica conocer el riesgo, reducirlo mediante obras de infraestructura, ordenamiento territorial y prepararse para responder. El Perú cuenta con el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (Sinargerd) y con herramientas de alerta temprana que permiten anticipar el impacto y tomar decisiones críticas con tiempo suficiente. Sin embargo, existe una amplia brecha entre la información disponible y las acciones concretas de las familias, empresas y gobiernos locales.

La prevención tiene dos dimensiones que a menudo se trabajan por separado, pero que deben operar en paralelo. La primera es estructural: fortalecer viviendas, despejar cauces de ríos, construir sistemas de drenaje y relocalizar asentamientos en zonas de alto riesgo. La segunda es financiera: proteger el patrimonio construido para que, cuando el fenómeno supere cualquier medida preventiva, las pérdidas no sean irreversibles. Dentro de esta última, el seguro puede cumplir un papel complementario.

Entendido así, los seguros contra fenómenos naturales no reemplazan las obras de prevención, sistemas de alerta ni los planes de emergencia. Su función es ayudar a absorber parte del impacto económico después de una inundación, huaico o lluvia extraordinaria, para que una familia pueda reconstruir su vivienda o una empresa retomar sus operaciones. En un país donde estos eventos son recurrentes, la resiliencia también depende de la capacidad de recuperarse. Prevenir no es solo reducir la exposición al riesgo, sino prepararse para continuar cuando las medidas físicas no sean suficientes.

El Perú seguirá expuesto a fenómenos hidroclimáticos. Lo que sí puede cambiar es la forma en que nos preparamos: entre el fenómeno y el desastre, las decisiones de personas, empresas e instituciones pueden reducir el impacto.