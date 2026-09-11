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Los eventos naturales no pueden evitarse, los desastres sí

“El Perú seguirá expuesto a fenómenos hidroclimáticos. Lo que sí puede cambiar es la forma en que nos preparamos”.

    Laura Arboleda
    Por

    Directora de Riesgos Generales de Mapfre Perú

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    Resumen

    Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

    "Un evento natural, como las lluvias extraordinarias que acompañan al FEN, es un fenómeno físico que ninguna política pública puede detener". Ilustración: Giovanni Tazza
    "Un evento natural, como las lluvias extraordinarias que acompañan al FEN, es un fenómeno físico que ninguna política pública puede detener". Ilustración: Giovanni Tazza

    Cada vez que el fenómeno El Niño (FEN) se presenta, el país vuelve a enfrentarse a lluvias intensas, huaicos, inundaciones, pérdidas humanas y materiales. Según el Centro Nacional de Estimación, Prevención y Reducción del Riesgo de Desastres (Cenepred), más del 70 % del territorio nacional presenta algún nivel de vulnerabilidad frente a amenazas naturales. El problema no está en que el evento ocurra, sino en que seguimos siendo sorprendidos por un fenómeno que la ciencia anuncia con semanas o meses de anticipación.

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    OpiniónBasada en la interpretación y juicio de hechos y datos hechos por el autor.