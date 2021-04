Conforme a los criterios de Saber más

Los comicios generales de hoy plantean un doble reto: por un lado, elegir bien a los gobernantes que tendrán que buscar la estabilidad del país en plena pandemia; y por el otro, cumplir con el deber ciudadano de acudir a las urnas sin que esto se convierta en un peligroso foco de infecciones masivas.

Si decide ir a votar ¿de qué manera puede hacerlo sin poner en riesgo su salud? Lo principal es seguir todas las recomendaciones que, desde hace unas semanas, ha brindado la ONPE: acudir con la mascarilla bien puesta (de ser posible con doble mascarilla), un lapicero azul y no olvidar su DNI. Lo mejor será llegar en el horario recomendado al centro de votación y ya sabiendo su número de mesa y número de orden. Este último dato ayudará a los miembros de mesa a facilitar su identificación en el padrón.

Pero lo más importante es llegar con el voto ya decidido. Olvídese de decidir recién frente a la cédula. Recuerde que uno de los principales factores para minimizar los contagios en espacios cerrados es el tiempo de exposición, así que mientras emita su voto en la menor cantidad de minutos posible será mejor.

¿Y qué pasa con los miembros de mesa, que deberán pasar más de 10 horas en los centros de votación? La ONPE ha establecido protocolos para minimizar el riesgo de contagios, pero son los integrantes de cada mesa quienes deben estar siempre atentos para que las recomendaciones se cumplan estrictamente y en todo momento.

Poniendo en práctica su calidad de autoridades en este proceso, no deben permitir el ingreso a las aulas de alguien con la mascarilla mal colocada; deben cerciorarse que en cada momento el ambiente esté correctamente ventilado; que no solo haya separación entre los miembros de mesa, sino también un metro y medio de distancia entre el elector y ellos (en estos casos colocar una carpeta frente a la mesa podría servir); y que no haya más personas que las permitidas en el mismo espacio. Si notan que estas indicaciones no se están cumpliendo, deben informar al personal a cargo. Además, recuerden que es imprescindible cambiarse de mascarilla luego de cuatro horas de uso continuo.

A muy poco de su bicentenario, el Perú atraviesa –de acuerdo con los más recientes datos del Ministerio de Salud– los momentos más complicados de esta pandemia y como país. Es muy importante que quienes participen hoy de las elecciones lo hagan de una manera seria, responsable y, sobre todo, muy segura.