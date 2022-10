La CADE Ejecutivos 2022 vuelve a reunirse en el marco de un panorama muy complejo. Atravesamos como país la crisis más grave de este siglo. Una crisis triple: política, social y económica. Agravada aún más por el contexto internacional. Una situación límite en la que millones de peruanas y peruanos nos preguntamos: ¿Qué hacer? La psicología nos enseña que cuando una persona enfrenta una crisis, superarla requiere volver a lo básico, a lo esencial, a lo indispensable. Ocurre lo mismo para una familia, una empresa o un país.

Requerimos, por tanto, volver a lo indispensable. En la edición 60 del CADE Ejecutivos se plantean tres pilares para salir de la crisis y encauzar el desarrollo de nuestro país: inversión privada para el progreso, un Estado que funcione, e instituciones sólidas y democracia. No se trata de buenos deseos, sino de condiciones básicas que deben concretarse y exigen el respaldo de todos los sectores de la sociedad. Son urgentes para el país, pero, en especial, para los ciudadanos más vulnerables. Además, estos tres pilares se requieren en simultáneo. La inversión privada genera fuentes de empleo y oportunidades que no resultan sostenibles sin un Estado que funcione. Un Estado sin inversión privada carecerá de recursos. Y los países no prosperan sin instituciones sólidas.

Esta edición destaca por tres razones. En primer lugar, porque es la sexagésima edición, lo que significa que CADE Ejecutivos ha acompañado casi un tercio de la vida republicana del Perú. En segundo lugar, porque será presencial luego de casi tres años de pandemia. En tercer lugar, porque buscamos contribuir con soluciones frente a la emergencia actual. En este orden de ideas, el liderazgo empresarial es esencial para contribuir con un cambio en el país. Por eso, durante el foro empresarial, el Consejo Privado de Competitividad (CPC), iniciativa del sector privado promovida por IPAE, presentará en la sesión final del evento un conjunto de propuestas concretas para avanzar en cada uno de los tres pilares antes mencionados.

La CADE Ejecutivos 2022 busca contribuir a generar sentido de urgencia, de unidad y de acción no solo entre el empresariado, sino en toda la sociedad. Nos acompañan en esta tarea más de 45 expositores nacionales e internacionales, líderes empresariales, del sector público y de la sociedad civil, de diferentes generaciones y regiones del Perú. Para que el mensaje llegue y sea discutido en todo el territorio, tendremos seis sedes regionales (Arequipa, Cusco, Junín, La Libertad, Piura y Loreto) donde empresarios, jóvenes, docentes y líderes de opinión discutirán también sus prioridades regionales en alianza con universidades locales. Además, lanzamos una iniciativa por la que 22 jóvenes fueron seleccionados de entre más de 600 postulantes de todo el país para participar presencialmente en el evento. Serán un recargo de energía y acción por el Perú. Además, todas las exposiciones y paneles serán transmitidos en vivo por el YouTube de IPAE Asociación Empresarial, así todos tendrán la oportunidad de hacer un alto para reflexionar juntos sobre el futuro de nuestro país.

La CADE Ejecutivos 2022 se realizará entre el 8 y el 10 de noviembre en Paracas, Ica. Allí donde se realizó por primera vez en 1961. Ante la urgencia de salir de las crisis que vivimos, necesitamos ponernos en acción: fortalecer y recuperar la inversión privada como medio de progreso, empleo y oportunidades; hacer que el Estado funcione en beneficio de la ciudadanía; y fortalecer nuestras instituciones para convivir con valores democráticos.

Ponernos en acción para salir de la crisis es el desafío más importante que nos une a todos los peruanos. ¿Es difícil? Sin duda. ¿Es posible? Por supuesto. El Perú en emergencia, los peruanos en acción.