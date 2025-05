En Perú, ser madre no solo transforma la vida personal: redefine el lugar de una mujer en el mercado laboral, en la economía y en su propia historia. Esto se refleja en que el 41% de las peruanas no retorna al empleo formal tras convertirse en madres, de acuerdo a un estudio reciente de la Universidad de Princeton, el BID y la London School of Economics. Esta cifra supera el promedio regional y nos posiciona entre los países con mayor penalidad por maternidad en América Latina. En otras palabras: en nuestro país, ser madre aún cuesta demasiado.

Pero la penalidad por maternidad no es visible. No siempre aparece en leyes o titulares. Se manifiesta en decisiones personales: dejar un trabajo porque no hay con quién dejar a los hijos, rechazar un ascenso por miedo a parecer “poco comprometida” o no postular a una beca porque no existe apoyo institucional. Decisiones que muchas veces se toman en silencio, pero que tienen un eco generacional que afecta no solo a las mujeres, sino al crecimiento económico del país.

Sin embargo, seguimos intentando y buscando los caminos. Según el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), el 67,9% de las madres peruanas participa en el mercado laboral. De ese total, el 95,7% está efectivamente ocupada, pero la mayoría (78,9%) labora en empresas pequeñas de entre 1 y 10 trabajadores, muchas veces sin acceso a beneficios laborales formales. Y un 48% lo hace como trabajadora independiente, gestionando su propio sustento sin red de seguridad ni respaldo estatal.

Esta independencia, que en otros contextos podría interpretarse como un signo de empoderamiento, en Perú responde más a una falta de opciones. Una de cada dos mujeres que emprende, lo hace por necesidad, no por elección. Mientras la maternidad siga siendo un factor que expulsa a las mujeres del mercado laboral formal, el país seguirá perdiendo talento y capacidad productiva.

Este fenómeno no es solo un tema de mujeres, es un síntoma de un sistema que sigue delegando el cuidado exclusivamente al hogar, sin asumirlo como una responsabilidad colectiva. Sin políticas que lo respalden —licencias igualitarias, acceso a guarderías, educación flexible, oportunidades formativas reales— la carga seguirá desigualmente distribuida.

Mucho se ha dicho sobre la resiliencia de las mujeres, pero ya no basta con admirarla, hay que empezar a redistribuirla. Porque la conciliación entre la vida laboral, familiar y personal no puede seguir dependiendo del sacrificio individual.

Desde mi experiencia, he presenciado a madres que estudian de noche, que se conectan a clases virtuales con sus hijos al lado, que vuelven a las aulas después de años de haberlas dejado. No lo hacen por hobby, lo hacen porque quieren sostenerse de pie sin dejar de cuidar. Porque saben que educarse no es solo una forma de avanzar: es una manera de no desaparecer. Para ellas, cada título o certificación es un acto de resistencia, una prueba de que seguir presentes en el mercado laboral es posible.

La maternidad no debería ser una barrera: debe ser parte de un sistema que valore, apoye y potencie la vida en todas sus formas. Porque cuando una madre tiene oportunidades, toda la sociedad avanza.

