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Más allá de las promesas

“En la segunda vuelta no elegimos una promesa perfecta. Elegimos una oportunidad para empezar a recuperar gobierno, estabilidad y sentido de futuro”.

    Karen López Tello
    Por

    Politóloga. Presidenta de Propuesta País

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    "El país no cambiará por una elección, pero ninguna reconstrucción empieza si dejamos de creer que todavía podemos hacer algo por él". Ilustración: Víctor Aguilar Rúa
    "El país no cambiará por una elección, pero ninguna reconstrucción empieza si dejamos de creer que todavía podemos hacer algo por él". Ilustración: Víctor Aguilar Rúa

    La democracia no es solo votar. Supone reglas, contrapesos, libertades, alternancia y rendición de cuentas. Ninguno de los dos candidatos llega libre de dudas frente a esos principios. Por eso, esta segunda vuelta no debería asumirse como un acto de fe, sino como una evaluación de riesgos, costos y posibilidades reales de gobierno.

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